Rick & MortyRick & Morty: un nouvel épisode gratuit oppose la paire à “Genocider”

Un nouveau court métrage d’anime Rick & Morty a été créé, et il s’appelle Rick & Morty vs Genocider. Il est réalisé par Takashi Sano (Tour de Dieu) et suit Morty alors qu’il se rend à Tokyo pour rencontrer Rick et faire face à une force génocidaire.

L’intrigue de ce court métrage est un peu difficile à suivre, honnêtement, mais elle a certainement l’air bien. Cela fait directement référence à des choses qui se sont produites dans l’émission, mais que ce soit ou non “canon” est une supposition.

Vous pouvez regarder le court métrage gratuit ci-dessous. Si vous avez une bonne lecture de ce dont vous pensez qu’il s’agit, faites-le nous savoir dans les commentaires.

Le précédent épisode de l’anime Rick & Morty, Samurai & Shogun , se déroulait loin dans le passé et utilisait une animation 3D. Rick And Morty vs Genocider a un cadre plus contemporain et utilise une animation 2D.

Nous avons récemment regardé l’ ouverture du premier épisode de Rick & Morty Saison 5, et il a présenté un ennemi différent, M. Nimbus.