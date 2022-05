Rick et Morty: Adult Swim prépare un nouvel anime de la populaire série de science-fiction

La série animée »Rick et Morty » aura une nouvelle adaptation animée. natation adulte vient de confirmer qu’il lancera »Rick et Morty : l’anime », une nouvelle série animée japonaise réalisée par Takeshi Sano, qui a travaillé sur des anime tels que »Tower of God », »Psycho-Pass » et »Shenmue: The Animation ». Sano a précédemment réalisé deux courts métrages de style anime pour la comédie de science-fiction populaire, mettant en vedette dans » Rick et Morty vs. Genocider » et »Summer Meets God », étant très populaires sur les plateformes numériques d’Adult Swim avec plus de 10 millions de vues.

A l’occasion de l’annonce, une nouvelle image du show a été dévoilée, montrant des images du précédent short »Rick et Morty » avec les silhouettes sombres du duo principal. Sano, décrit par Adult Swim comme un « super fan de Rick et Morty », a déclaré : « Je suis honoré d’avoir eu l’opportunité de raconter une nouvelle histoire sur cette incroyable famille. J’espère que vous apprécierez leurs aventures ! »

Vous pourriez également être intéressé par : Vermin, série : de quoi s’agit-il, combien de saisons a-t-elle et où la regarder

»Rick et Morty : L’Anime » sera animé par Film d’animation télécomle studio derrière » Tower of God » et » Shenmue », bien que pour le moment on ne sache pas quand la date de première de ce nouvel anime sera ou si le casting original de la série » Rick et Morty » ‘ sera de retour pour ce nouveau spin off.

« Les exploits multivers de Rick et du gang posent des défis au lien familial, mais ils sont toujours à la hauteur », a déclaré Sano à propos de la nouvelle série. « C’est un spectacle qui affirme la vie, et Jerry ne fait pas exception. »

Vous pourriez également être intéressé par : Resident Evil, série Netflix 2022 : distribution et date d’ouverture

Parallèlement à l’annonce de la nouvelle série, Adult Swim a également présenté » Ninja Kamui », une nouvelle histoire d’action créée par le réalisateur de » Jujutsu Kaisen », Parc Sunghoo. L’émission racontera l’histoire d’un assassin ninja qui déménage en Amérique pour échapper à son passé violent, mais doit revenir à ses anciennes habitudes lorsque son clan le retrouve dans la nouvelle ville.

La nouvelle émission est produite par E&H Production et Sola Entertainment, qui ont précédemment travaillé avec Adult Swim sur »Blade Runner: Black Lotus » de 2021.