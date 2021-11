Richard Madeley révèle pourquoi il a été emmené à l’hôpital alors que je suis une célébrité

Mado Banana la Banane - 30 x 40 cm

Bonjour, je suis Banana la Banane ! - Que puis-je dire, je ressemble à une banane, j'ai un goût de banane et une odeur de banane. Et qui n'aime pas les bananes ? La série de posters MADO Friends est composée de créatures vivantes, excentriques et adorables qui ne demandent rien de plus que d'emmener le spectateur dans un voyage d'aventure amusant. C'est une famille sympathique et diversifiée de personnages un peu excentriques qui apportent tout ce qui fait des amis. - MADO est le résultat d'une étroite collaboration entre les bureaux de design de Copenhague All the Way to Paris et Paper Collective. Fondé en 2008, All the Way to Paris a d'abord été un studio de design graphique, mais au fil des ans, il a également attiré l'attention internationale par son travail dans les domaines du branding, du design d'intérieur et du design produit. Paper Collective, lancé en 2013, est l'une des principales plateformes scandinaves de conception de posters modernes. Avec l'aide d'artistes locaux et internationaux sélectionnés, Paper Collective crée une collection en constante évolution de tirages d'art uniques - Offset sur papier Munken Lynx non couché certifié FSC de 200g. L' article est produit dans le cadre du système de certification Swan au Danemark.