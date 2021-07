Richard Donner, le réalisateur légendaire de Superman, The Goonies and the Deadly Weapon, est décédé

Hollywood pleure la mort du réalisateur emblématique Richard Donner. Le cinéaste avait 91 ans et était surtout connu pour avoir été en charge de la réalisation Superman : le film Oui Superman II, sortis respectivement en 1978 et 1980. Mais aussi pour le film d’horreur culte, La prophétie, plus tard Les goonies Oui Âme mortelle, Protagonisée par Mel Gibson.

Richard Donner, réalisateur de Superman, est décédé à 91 ans







Donner est né le 24 avril 1930 à New York, États-Unis. Bien qu’il ait toujours été enclin à exercer une profession liée à l’art et au divertissement, il ne pensait pas en premier lieu à être réalisateur et producteur. En fait, il a commencé sa carrière d’acteur. Bien qu’il s’agisse d’une facette qu’il n’a finalement pas trop explorée, son idée initiale était de se consacrer à jouer devant la caméra. À tel point qu’il décroche un petit rôle dans une émission télévisée à la fin des années 1950.

Cependant, peu de temps après, il s’est rendu compte que son truc était plus la direction d’acteurs et la production d’histoires. Il commence à réaliser quelques publicités télévisées, jusqu’à ce que son habileté avec la caméra et son tempérament lui permettent de gravir progressivement les échelons. Après des publicités, il passe aux séries télévisées et atteint rapidement le cinéma, où il obtiendra bien sûr la reconnaissance de la critique et du public.







Il réalise son premier film en 1961, à l’âge de 31 ans. C’était à propos de X-15, un drame de science-fiction mettant en vedette Charles Bronson, qui, bien qu’il n’ait pas eu beaucoup de popularité, a servi de coup d’envoi à Hollywood. Ce n’est qu’à la fin des années 70, plus précisément, en 1976, que l’opportunité de sa carrière se présente avec le film d’horreur, La prophétie.

Le film tourne autour d’une femme qui donne naissance à un bébé sans vie, mais décide d’adopter un enfant sans abri et donc de ne pas dire la vérité à son mari. Cependant, après l’arrivée de l’enfant à la maison, des épisodes sombres et sinistres commenceront à se produire, dont ils tenteront de survivre.







Deux ans plus tard, en 1978, il dirige Superman, avec le mythique Christophe préfet en tant que protagoniste. Grâce au succès du film, le studio décide de faire une suite qui s’en charge également. Dès les années 1980, Donner expérimente la science-fiction en réalisant Les goonies, basé sur une histoire écrite par Steven Spielberg. Le film est aujourd’hui considéré comme culte.

Parmi ses derniers succès, figure la saga de quatre films de Arme mortelle, qui a commencé en 1987 et s’est terminé en 1998. Mais Donner n’a pas pris sa retraite dans les années 1990. En fait, il a continué à être actif dans le cinéma en tant que producteur exécutif. L’une de ses plus récentes collaborations a été pour X Men Oui X-Men Origins: Wolverine.