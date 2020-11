Rich The Kid nie avoir été expulsé d’un hôtel chic pour comportement «belliqueux»

Pendant des générations, il y a eu des histoires d’artistes musicaux et de leurs comportements parfois désordonnés dans des hôtels chics. Tout ce que tout le monde a à faire est de mettre ses doigts Google au travail afin de lire des histoires de chaos et de folie dans des complexes de luxe du monde entier aux mains d’artistes, mais Rich The Kid nie les allégations selon lesquelles il est responsable de la destruction de plusieurs pièces de New York’s Roxy Hotel à Tribeca.



Jamie McCarthy / Employé / Getty Images

Page six a rapporté que Rich The Kid et son entourage avaient été invités à quitter le Roxy Hotel parce qu’ils «dérangeaient le personnel», agissaient «de manière belliqueuse» et «faisaient un désordre dans les chambres». Cependant, alors que le point de vente dispose de plusieurs sources qui ont vérifié ces accusations, Rich a réfuté ces allégations et dans une déclaration à Page six, il dit que lui et son équipage étaient «stéréotypés».

«Le récit que je peins est complètement faux. Mon équipe de travail et moi-même séjournons fréquemment au Roxy Hotel à New York pour affaires », a déclaré le rappeur. «Nous n’avons jamais eu de plaintes de l’hôtel ou de quelque nature que ce soit.» Le communiqué a ajouté que « alternativement, nous avons établi une relation avec le personnel clé et la direction de l’hôtel, qui peuvent confirmer que nous n’avons jamais eu de problèmes à l’hôtel. »



John Phillips / Intermittent / Getty Images

« Dans la mesure où vous avez reçu des informations indiquant qu’il y avait des problèmes avec l’hôtel, la seule explication que je peux donner est que mon personnel et moi-même avons été injustement stéréotypés » et « et n’ont pas reçu le niveau de service et de respect justifié pour la fidélité nous avons montré l’hôtel et l’argent dépensé ici.

Le point de vente a appris qu’après avoir été renvoyé de l’hôtel Roxy, Rich The Kid et son entourage ont tenté de s’enregistrer à l’hôtel NoMad, mais qu’ils ont également été expulsés de là. Quand Page six a demandé au rappeur à propos de ces rumeurs, ils affirment qu’il a seulement dit qu’ils ne sont pas restés au NoMad et qu’il n’a pas expliqué davantage.

