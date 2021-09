Rian Johnson confirme la fin du tournage de « Knives Out 2 »

Rian Johnson a présenté « Knives Out » en 2019, une histoire d’intrigue et de suspense dans le plus pur style de l’histoire d’Agatha Christie, qui a gagné l’appréciation du public et de la critique après le travail diviseur du réalisateur avec la saga Star Wars. Après avoir anticipé qu’il travaillait sur une suite, Netflix aurait acquis ses droits l’année dernière, dont un troisième versement.

Johnson est resté silencieux sur le thème de ce deuxième volet, qui contient un casting principal nouveau et intéressant, confirmant via son compte Twitter que la production du « prochain mystère Benoit Blanc » est terminée, offrant tout son amour au casting et à l’équipe travaillant sur la fabrication.

Nous venons de terminer la production du prochain mystère Benoit Blanc et j’ai enfin regardé Annette et putain de merde, c’est incroyable. J’envoie tant d’amour et de gratitude à notre équipe et à nos acteurs INCROYABLES et à Leos Carax ! -Rian Johnson (@rianjohnson)

Le premier volet mettait en vedette l’acteur Daniel Craig dans le rôle de l’excentrique détective privé Benoit Blanc, qui a été mystérieusement embauché pour enquêter sur le meurtre du célèbre romancier américain Harlan Thrombey (interprété par Christopher Plumer) le soir de son anniversaire, mettant en vedette une intrigue pleine de rebondissements et virages et révélations inattendues.

Johnson a réuni pour sa suite une distribution multi-stars comprenant des grands noms de l’industrie cinématographique, tels que Dave Bautista, Edward Norton, Janelle Monae, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr, Kate Hudson, Madelyn Cline, Jessica Henwick et Ethan. Hawke.

Après avoir développé son premier opus au cours des dix dernières années, Johnson a déclaré l’année dernière que ce film ne devrait pas être correctement appelé une suite de « Knives Out » car nous verrons Benoit Blanc dans un cas complètement différent sans aucun lien avec celui de la famille Thrombey. , reconnaissant la grande influence des romans d’Hercule Poirot.

« Knives Out 2 » a commencé à tourner au début de l’été en Grèce. Alors que Netflix n’offre pas encore de détails sur sa date de sortie possible, son arrivée sur le service de streaming devrait avoir lieu dans les premiers mois de 2022. Il n’y a toujours pas de détails sur la date à laquelle la production pourrait commencer pour son troisième versement.