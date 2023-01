Rian Johnson aborde le possible retour de Hugh Grant dans Knives Out 3

Parmi les nombreux camées de célébrités dans Verre Oignonacteur adoré Hugh GrantL’apparition de en tant que partenaire de Benoit Blanc de Daniel Craig est celle qui a beaucoup retenu l’attention du public. Bien que l’apparition ait été courte, le tour de Grant a amené de nombreux fans à se demander s’ils verraient davantage le personnage dans Couteaux sortis 3. Scénariste-réalisateur Rian Johnson a maintenant abordé la possibilité que Grant reprenne son rôle dans une plus grande capacité dans le troisième film de la franchise. Il a dit Le blog TUDUM de Netflix:

« Je dirai ceci, tout d’abord, je ne devrais être que si chanceux de faire revenir cet acteur dans un mystère de meurtre. Alors nous verrons. Mais j’ai aussi l’impression que, si cela se produit, ce serait en fin de compte parce que J’ai l’impression qu’il est important de mettre en place les garde-fous. Et les garde-fous pour moi sont que chacun d’entre eux concerne le mystère. Il ne s’agit pas du détective. Il ne s’agit pas de plonger dans qui il est ou d’où il vient. Il ne peut pas être le protagoniste de celui-ci … Il doit être centré sur le mystère. Et le détective n’est intéressant que par le rôle qu’il joue et l’histoire que nous racontons. Écoutez, je ne sais pas, mec, Je suis aussi un menteur… Et si quelque chose me fait rire, je le ferai forcément à un moment donné. Alors on verra. »