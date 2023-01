Rian Johnson a commencé à écrire Knives Out 3

Avec Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés maintenant disponible sur Netflix, cinéaste Rian Johnson commence à reconstituer le prochain mystère à résoudre pour le détective Benoit Blanc. Suite à l’original Couteaux sortis, qui est sorti en salles en 2019, Johnson a signé un accord lucratif avec Netflix pour développer deux suites aux côtés de la star de retour Daniel Craig. La moitié de cet accord a maintenant été honorée, et comme Johnson l’a dit à Wired, il a maintenant officiellement commencé À couteaux tirés 3.





« C’est une période tellement bizarre en ce moment parce que je commence tout juste à travailler sur l’écriture du prochain film policier, et il faudra quelques années avant qu’il ne sorte et Dieu seul sait à quoi ressemblera le paysage à ce moment-là », Johnson dit à propos du trio qu’il espère qu’il pourra jouer dans plus de théâtres. « J’ai l’impression qu’essayer de deviner où nous allons être ensuite est peut-être une course folle. »

Tandis que Verre Oignon est regardé par la plupart via Netflix, il avait également reçu une diffusion théâtrale limitée dans certains cinémas. C’était important pour Johnson, qui dit avoir conçu le film pour qu’il soit mieux apprécié sur grand écran, même si ce n’était pas ainsi que la plupart des téléspectateurs le voyaient à sa sortie. Le réalisateur dit que les éléments amusants et l’aspect polar de ces films les rendent idéaux pour être regardés avec d’autres dans un théâtre pour une expérience partagée.

« C’est très, très important pour moi. Et avec les films de Benoit Blanc, ce qui est amusant dans leur réalisation, c’est vraiment d’essayer de faire le truc d’Hitchcock en jouant le public comme un piano », dit-il. « Alors juste debout à l’arrière des théâtres et regarder Verre Oignon jouer avec des foules, ça a été une expérience tellement exaltante. C’est comme une drogue. »

Sur ce qu’il espère être l’avenir des films, il a ajouté : « Mon espoir est théâtral. Mon espoir est que, peu importe ce qui se passe, que le théâtre trouve un moyen de revenir et de se solidifier et de trouver sa forme dans la culture. Je me sens comme si c’était quelque chose que les gens veulent encore. »





Glass Onion a obtenu de bons résultats auprès des téléspectateurs malgré tout

La plupart des gens regardent à la maison, mais cela reste un visionnage agréable pour les fans qui regardent Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés. Le film a obtenu des scores très élevés sur Rotten Tomatoes, se classant haut à la fois avec le score de ses critiques et son score d’audience. Il a également fait ses débuts avec une audience élevée sur Netflix. Après deux films, les fans peuvent être encore plus intéressés à découvrir le troisième, alors Couteaux sortis 3 pourrait finir par faire encore mieux.

Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés est maintenant en streaming sur Netflix.

