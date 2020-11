‘RHOP’ Saison 5 Reunion Rencontre ‘Hiccup’ selon Andy Cohen

Les vraies femmes au foyer de Potomac est un favori des fans et livre en continu chaque semaine. Cette saison a été une montagne russe et la fin approche à grands pas. Il est malheureusement presque temps de dire au revoir aux reines détentrices de champagne, mais cela signifie également que les téléspectateurs pourront bientôt voir une réunion. Andy Cohen a récemment révélé qu’il y avait eu un «hoquet» avec les retrouvailles et il explique ce qui s’est passé.

Le casting de la saison 5 de «RHOP» | Sophy Holland / Bravo

La réunion «RHOP» sera-t-elle virtuelle ou en personne?

Alors que la pandémie frappe, Les vraies femmes au foyer les franchises ont dû passer à un cadre de réunion virtuelle. Les vraies femmes au foyer d’Atlanta maîtrisé le premier en posant les bases et Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills perfectionné. Pour Les vraies femmes au foyer de New York, la distanciation sociale a été respectée et toutes les dames ont pu filmer en personne. Les fans ont deviné comment Les vraies femmes au foyer de Potomac gérerait les choses.

Cohen, le producteur exécutif de toutes les franchises basées aux États-Unis, a révélé que la production prévoyait une réunion en personne pour les dames Potomac.

« Potomac arrive très bientôt et je pense qu’en ce moment, il semble que ce sera en personne », a déclaré la personnalité de Bravo sur le Tout iconique Podcast.

Cependant, ces derniers jours, il a également été question de passer à une réunion virtuelle, ce que Cohen ne veut pas faire.

«Il y a eu un hoquet il y a quelques jours où ce n’était peut-être pas [but] J’espère que ce sera en personne. Je n’aspire pas à faire plus de réunions Zoom », a ajouté Cohen.

Espérons que les retrouvailles seront filmées dès que le coronavirus commencera à exploser à travers les États-Unis, ce qui empêcherait un enregistrement en personne.

Les acteurs du «RHOP» lors de leur voyage au Portugal | Carlos Rodriguesi / Bravo

Candiace Dillard et Monique Samuels se battent

L’un des principaux scénarios qui a pris le dessus RHOP La saison 5 était l’altercation physique entre Candiace Dillard et Monique Samuels. Cette querelle prendra certainement beaucoup de temps à débattre lors de la réunion. Avant cette cinquième saison, les dames de Potomac n’étaient pas devenues violentes entre elles et cela a changé la dynamique du groupe.

Karen Huger a été l’une des stars à voir les choses dans le grand schéma des choses, comme le fait toujours la Grande Dame. Elle n’a pas pris parti et a critiqué la façon dont ses co-stars seraient perçues.

«Eh bien, je suis la matriarche de RHOP, Je n’ai pas à prendre parti, je dois être juste », a déclaré Huger à E! En ligne. «Je dois être objectif et je dois être honnête. Et souvent, dire à vos amis la vérité sur leur comportement n’est pas facile et c’est difficile. Encore une fois, je dirai de rester à l’écoute. Deux torts ne font pas un droit et je m’en tiens à cela.

Karen Huger et Ashley Darby | Carlos Rodriguesi / Bravo

En fin de compte, Huger pense que les téléspectateurs pourront décider et voir tout se dérouler dans l’émission.

« Cette altercation a été un moment fort, elle a eu des répercussions sur toutes les femmes », a ajouté Huger. «Mais ce que je crois à propos de nous et je pense que les téléspectateurs seront d’accord, c’est que nous sommes capables de travailler dessus parce que nous avons des amitiés authentiques et des relations suffisamment fortes, je crois, pour nous mener à bien.

Les vraies femmes au foyer de Potomac diffusé le dimanche soir à 21 h HE sur Bravo.