«  RHOP  »: Gizelle Bryant dit que Karen Huger est «  pleine de merde  »

Gizelle Bryant et Karen Huger sont les reines de l’ombre Les vraies femmes au foyer de Potomac. Les deux stars emblématiques sont en désaccord depuis le début de la série en 2016, malgré leur amitié dépassant la série. Les deux sont prudents l’un envers l’autre, et bien qu’ils aient passé de bons moments, ils se sont également lus en morceaux. Huger a amélioré son jeu de style ces derniers temps et a appelé Bryant pour ses choix de mode.

Karen Huger et Gizelle Bryant | Paul Morigi / Larry Français / Bravo

Gizelle Bryant applaudit à Karen Huger

Une chose qui a été sur le radar de Huger cette saison est le sens du style de Bryant. Lors d’un clip des retrouvailles, la Grande Dame dit que Bryant a de la chance d’être jolie car son style est nul. Ce n’est pas la première fois que Huger exprime ce sentiment, plus tôt dans la saison, elle a dit quelque chose de similaire.

«Dieu merci, Gizelle est une belle femme parce qu’elle ne peut pas s’habiller du tout», a déclaré Huger. «J’ai honte d’être vu avec elle parfois, pour être honnête. J’ai mal à la tête en parlant des vêtements de Gizelle. Vous avez un Excedrin ou un Tylenol? »

Lors d’une apparition sur Regardez ce qui se passe en direct, Huger a déclaré que son style était sa «marque de fabrique». Elle a ensuite ajouté: «Je n’essaye pas de changer Gizelle. J’accepte sa chérie, sa garde-robe trash et tout.

Cependant, Bryant n’allait pas seulement prendre toute l’ombre sans jeter un peu de recul. le Salle de chat de Bravo La co-animatrice a récemment réagi aux multiples recherches de Huger sur son sens de la mode.

« Je pensais que c’était intéressant pour moi parce que Karen est pleine de merde et je n’ai pas été surpris parce que c’est ce qu’elle fait », a déclaré Bryant à Stylecaster. « Et donc je me suis dit, OK, c’est drôle parce que clairement, elle ne s’est pas regardée dans le miroir ces derniers temps. »

Les acteurs du «RHOP» lors de leur voyage au Portugal | Carlos Rodriguesi / Bravo

Karen Huger reçoit des critiques

Huger jette peut-être de l’ombre sur la mode de Bryant, mais la première est également critiquée par ses camarades de casting. Lorsque Robyn Dixon a publié une ligne de chapeau, elle a demandé à toutes les filles de poser pour des photos. Après que la créatrice ait reçu les photos qu’elle afficherait sur son site Web, elle était moins qu’excitée pour les photos de Huger.

Dixon a pris la décision d’empêcher Huger d’afficher ses photos sur son site Web. La raison principale était que Dixon pensait que Huger était plus âgé et qu’elle voulait présenter des femmes plus jeunes.

Cependant, personne n’insulte la Grande Dame et s’en tire. Quand Huger a fait une apparition sur Le spectacle de Wendy Williams, elle a rendu le coup que les fans attendaient.

«C’est Robyn qui faisait la honte à l’âge et la honte sur elle», a déclaré Huger. « Encore une fois, ils ne comprennent pas parce qu’ils n’ont pas la sagesse que nous avons les femmes mûres. »

Karen Huger et Robyn Dixon | Sophy Holland / Bravo

«Maintenant, Robyn a 40 ans, et j’en regarde tous les jours, mais… j’ai vraiment l’impression qu’elle s’est tirée une balle dans le pied avec ça parce que nous, les 50 ans, pouvons nous permettre son produit», a ajouté Huger. «En fait, les jeunes de 20 ans qui veulent acheter les chapeaux de Robyn viennent voir leur maman pour l’argent, alors elle s’est suicidée dans le pied.

Les vraies femmes au foyer de Potomac diffusé le dimanche soir à 21 h HE sur Bravo.