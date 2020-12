«  RHOC  »: Pourquoi Gina Kirschenheiter estime que Braunwyn Windham-Burke ne devrait pas revenir pour la saison 16

Braunwyn Windham-Burke connaît un tourbillon de saison sur Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange. La star de Bravo a révélé au cours de la saison 15 qu’elle abusait de l’alcool et est récemment sortie du placard en tant que lesbienne. Windham-Burke est également confrontée à un drame avec ses co-stars qui l’ont toutes désabonnée des médias sociaux et l’ont jugée «inauthentique». Gina Kirschenheiter suggère à Windham-Burke de ne pas revenir pour une autre saison.

Gina Kirschenheiter et Braunwyn Windham-Burke | Banque de photos Charles Sykes / Bravo / NBCU via Getty Images

Gina Kirschenheiter et Braunwyn Windham-Burke se disputent

Bien que dans la première partie de RHOC Les choses dans la saison 15 entre Kirschenheiter et Windham-Burke sont apparemment OK, les choses vont prendre une tournure difficile. À la fin de la saison, toutes les dames ont des retombées avec cette dernière, ce qui a conduit la plupart des acteurs à ne plus la suivre.

Les retombées auraient pu être vues très tôt lorsque Windham-Burke a déclaré à Kirschenheiter que Shannon Beador avait fait une déclaration négative à propos de son condo. Beador aurait dit que c’était petit et «triste», ce qu’elle a nié plus tard lorsque Windham-Burke l’a confrontée.

«Je ne comprends vraiment pas comment si Shannon a dit cela ou non, cela absout Braunwyn de tout ce qu’elle a dit», a déclaré Kirschenheiter à People TV. Vérification de la réalité. «Je suis frustré parce que même si Shannon a dit ce seul commentaire, ce qui est évidemment méchant si elle le dit, Braunwyn allait me saccager devant tout le monde et maintenant elle essaie d’agir comme si elle était un héros parce qu’elle dit la vérité sur ce que Shannon a dit. «

Le casting de la saison 15 de «RHOC» | Tommy Garcia / Yavir Ramawtar / Bravo

Kirschenheiter a déclaré qu’elle avait confiance en sa maison et a suggéré que Windham-Burke a essayé de lui prendre un coup et de voler sous le radar.

«Je pense qu’elle a essayé de prendre une photo et de m’essayer en espérant que je ne suis pas aussi en sécurité qu’elle. Mais je ne le suis tout simplement pas », a-t-elle ajouté.

Gina Kirschenheiter suggère le départ de Braunwyn Windham-Burke

Alors que Windham-Burke fait face à plusieurs choses dans sa vie en même temps, Kirschenheiter estime que c’est peut-être trop difficile à gérer devant la caméra. Dans une récente interview, la mère de deux enfants a suggéré à Windham-Burke de quitter la série.

«Je pense que Braunwyn traverse encore beaucoup de choses avec cette sobriété et émotionnellement et elle a diffusé son mariage et sa confusion sexuelle, des trucs comme ça. Ce sont des choses importantes à traverser et je ne sais pas si [RHOC] est le bon endroit pour passer par ces choses », a déclaré Kirschenheiter sur Accédez au bonnet de nuit des femmes au foyer d’Hollywood.

Gina Kirschenheiter et Braunwyn Windham-Burke | Tommy Garcia / Bravo

Bien qu’il ne veuille pas que Windham-Burke revienne pour RHOC Saison 16, Kirschenheiter a suggéré qu’elle reçoive son propre spectacle pour explorer son voyage. En outre, son collègue Kelly Dodd a également laissé entendre que Windham-Burke avait tourné pour obtenir un spin-off. Dodd a récemment appelé cette dernière pour avoir simulé sa sobriété juste pour un scénario.

« Je pense que tout son truc de sobriété est artificiel et je pense que c’est faux », a déclaré Dodd sur Regardez ce qui se passe en direct. «Je la connais assez bien pour que c’était une chose pré-planifiée qu’elle voulait faire pour obtenir son propre spectacle. Elle avait déjà prévu cela, elle voulait avoir son propre spectacle. Son agent de talent lui a dit d’arrêter de boire… tout est artificiel. Je ne pense pas qu’elle soit une vraie alcoolique.

On ne sait pas ce que Windham-Burke aura à faire ou si l’une des autres dames reviendra pour une autre saison de RHOC. Les fans peuvent continuer à regarder le drame se dérouler sur Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange, tous les mercredis soir à 21 h HE sur Bravo.