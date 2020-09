Revue de Surgeon Simulator 2

Vous souhaitez être un chirurgien de renom et n’osez pas franchir le pas? Ne vous inquiétez pas, tout est aussi possible que vous pouvez l’imaginer. Et est-ce que Simulateur de chirurgien 2 c’est déjà une réalité de la main de Studios Bossa dans une suite chargée de nouvelles et d’un grand nombre de situations folles et inimaginables dans lesquelles nous devons montrer que nous sommes plus qu’un simple chirurgien.

L’évolution de Surgeon Simulator

Bossa Studios a pris goût à faire des «simulateurs» de chirurgiens? Oui, la première édition de Simulateur de chirurgien Il a surpris tout le monde avec un titre qui est venu à des professionnels parfaits déséquilibrés dans le domaine médical avec un contrôle délicat et une mécanique inadaptée au cœur, où peu sont devenus de parfaits professionnels.

Maintenant vient à nous Simulateur de chirurgien 2 une sorte de suite folle chargée de nouveautés sous un contrôle plus soigné et tout un champ d’aides aux opérations car Cette fois, nous ne serons pas seuls et jusqu’à trois joueurs nous accompagneront dans des parties folles pour sauver la vie des pauvres qui souhaitent subir nos interventions. Et c’est ça, ce deuxième opus regorge de moments drôles dans lesquels les situations les plus absurdes donneront lieu à une série des moments les plus épiques … Docteur? Je pense que ce bras n’aurait pas dû le coudre sur la tête de cet homme …

Et est-ce que l’inclusion du mode coopératif dans cette deuxième tranche a fait l’objet d’un accord entre les développeurs atteindre un titre encore plus grand et mieux élaboré que son prédécesseur. Les changements, en particulier dans le gameplay, ainsi que les améliorations graphiques et les options donnent un résultat complètement amusant et divertissant que tout le monde devrait essayer à un moment donné.

La médecine ne cesse d’évoluer

Comme cela se passe dans la vraie vie, la médecine ne cesse d’avancer et donc Surgeon Simulator 2 est une évolution complète de son prédécesseur avec de grandes nouveautés comme l’exploration dans les salles d’intervention où il va falloir trouver les objets nécessaires pour sauver des vies, ainsi que trouver des accès dans d’autres salles proches de la salle d’opération où tout sera guidé par un récit qui dictera ce que nous aurons à faire si nous ne voulons pas que notre patient meure d’une manière horrible.

Le mode campagne du jeu est aussi divertissant que courageux et nous aidera à en apprendre davantage sur les nouveaux mécanismes de jeu., les mouvements et surtout les commandes qui sont maintenant complètement plus simples et plus pratiques, ce qui nous fera perdre la frustration de la dernière édition et nous retrouverons devant un système qui nous invitera à continuer d’avancer dans chaque nouveau défi. Nous pouvons réaliser tout cela dans une coopérative avec trois autres joueurs avec lesquels nous devons coopérer pour mener à bien les mutilations auxquelles nous soumettrons notre lutteur d’essai nommé Bob.

De cette façon, nous devrons effectuer des opérations telles que des amputations, des transplantations cardiaques et … enfin quelque chose d’un peu expérimental comme un changement de tête … Si c’est Surgeon Simulator 2 et que c’est possible de le faire, un problème avec lui, jeune médecin? Eh bien, prenez cette nouvelle tête et changez-la pour cette horrible de cet homme.

L’avancement du mode histoire nous amènera à explorer les différentes salles et à surmonter les défis proposés au pauvre Bob pour continuer encore et encore jusqu’à la fin des défis et enfin devenir l’un des meilleurs médecins qui existent. Bien plus que Frankenstein! également pour aller de l’avant, nous devrons surmonter une série d’énigmes illustres qui rendront les choses plus amusantes dans quelque chose comme une Scape-Room bien que cela semble un peu court avec environ 4 ou 5 heures de durée.

Mieux en coopérative

Les exploits que nous réalisons dans le mode coopératif Ils sont les plus originaux et amusants puisque si un joueur est en charge d’une partie de Bob, un autre peut effectuer les interventions tandis qu’un autre est en charge d’obtenir les éléments nécessaires pour réaliser l’opération de la manière la plus précise et sans mort.

La courte durée du mode campagne n’enlève rien au titre puisqu’il n’est qu’un prélude à ce qui est à venir. Et est-ce que Dans Surgeon Simulator 2, nous pouvons créer nos propres niveaux et les intégrer afin que tous les joueurs du monde puissent accéder aux créations les plus terribles que nous réalisons. Les possibilités sont franchement étonnantes où l’on peut trouver de véritables labyrinthes où le progrès peut devenir une odyssée. Les créations de la communauté n’attendront pas et nous sommes impatients de voir ce qui passe dans l’esprit des joueurs les plus créatifs du monde grâce à un mode qui donnera au jeu une profondeur incroyablement amusante.

Le système de création est complètement amusant et nous pouvons le faire avec d’autres joueurs dans une situation complètement amusante et divertissante dans quelque chose de complètement original dans le monde des jeux vidéo.

Conclusions

Jouer à Simulateur de chirurgien 2 C’est une odyssée assez amusante qui nous fera rire plus d’un rire en mode coopertavio. En dépit d’être courte, la campagne est un tutoriel parfait en prélude à ce qui nous attend dans les jeux multijoueurs, où se trouve le vrai plaisir du jeu. La possibilité de créer des niveaux avec d’autres joueurs et de profiter de ceux créés par la communauté est un grand succès ainsi que le système de contrôle raffiné qui laisse la première livraison en couches. Messieurs, désinfectez vos mains et commencez à tuer des vies dans Surgeon Simulator 2, désolé, nous voulions sauver des vies …

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂