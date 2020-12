Revivez le lancement du test Starship SN8 de SpaceX avec cette vidéo de récapitulation épique

SpaceX a lancé un cadeau de Noël précoce pour les fans de l’espace partout cette semaine avec un récapitulatif vidéo incroyable de son premier lancement d’essai majeur d’une fusée Starship.

La vidéo, que SpaceX a dévoilée mercredi 23 décembre, montre le premier lancement à haute altitude de la société de son géant Starship SN8, un prototype de fusée pour un système de lancement spatial entièrement réutilisable pour des voyages sur la Lune et sur Mars. SpaceX a lancé le Starship SN8 le 8 décembre à partir d’une plate-forme de son installation d’essai près du village de Boca Chica dans le sud du Texas.

« La fusée à 12 étages éteint ses moteurs et fait une chute contrôlée », Elon Musk, PDG et fondateur de SpaceX écrit sur Twitter.

Le 8 décembre, le Starship SN8 de SpaceX s’est lancé à une altitude d’environ 12,5 kilomètres (7,8 miles) à l’aide de ses trois moteurs Raptor. À son apogée, la fusée a arrêté ses moteurs et effectué un «flop du ventre» pour faire un plané contrôlé vers un site d’atterrissage près de sa rampe de lancement.

Juste avant l’atterrissage, le Starship SN8 a relancé l’un de ses moteurs pour faire basculer la fusée afin de tenter un atterrissage vertical similaire à ceux régulièrement effectués par les boosters Falcon 9 et Falcon Heavy de SpaceX. Mais la fusée a atterri un peu trop vite en raison d’une pression de la tête du réservoir de carburant inférieure à celle prévue, ce qui l’a fait s’écraser et exploser en une boule de feu brillante.

Dans la nouvelle vidéo, SpaceX capture ce moment avec une caméra juste en dessous du booster sur la piste d’atterrissage, ainsi que de loin. Musk et SpaceX ont célébré le test de lancement malgré l’explosion, ajoutant que la mission prouvait la capacité de Starship non seulement à se lancer sur les nouveaux moteurs Raptor de la société, mais également à se replier sur Terre jusqu’à un point d’atterrissage.

« SN8 a très bien fonctionné! » Musc a écrit sur Twitter le 9 décembre. « Même atteindre l’apogée aurait été génial, alors contrôler tout le chemin pour mettre le cratère au bon endroit était épique. »

« Mars, nous voici, » Musk a écrit plus tard.

SpaceX a exprimé des sentiments similaires dans la vidéo de récapitulation.

« SN8 a démontré une descente aérodynamique contrôlée et une manœuvre de retournement à l’atterrissage, la première du genre », déclare SpaceX dans la vidéo. « Ensemble, ces éléments permettront d’atterrir là où aucune piste n’existe, y compris la Lune, Mars et au-delà. »

Musk a dit que l’entreprise peut sauver l’épave SN8 pour préserver sa mémoire.

En effet, la NASA a choisi le véhicule Starship de SpaceX comme candidat pour des missions d’atterrissage sur la lune avec équipage dans le cadre de son programme Artemis. Le dernier véhicule Starship de la société comprendra à la fois le vaisseau spatial Starship et un énorme booster réutilisable appelé Super Heavy pour lancer des missions dans l’espace lointain.

SpaceX travaille déjà d’arrache-pied pour préparer son prochain prototype de vaisseau spatial, la fusée SN9, pour son propre lancement d’essai, peut-être plus tard ce mois-ci. La fusée a nécessité un travail supplémentaire plus tôt ce mois-ci après il a semblé basculer légèrement à l’intérieur de son hangar à Boca Chica, selon des images capturées par les observateurs de Starship et publiées sur Twitter.

Lever de soleil avec Starship SN9 sur le site de lancement de SpaceX Boca Chica.

Mais la fusée a depuis été déployée sur sa rampe de lancement.

« Ensuite: SN9 », a déclaré SpaceX.

