Revisiter la chanson de rencontres virale de Nicholas Braun, maintenant qu’il est « le célibataire le plus chaud de New York »

Cousin Greg sur « Succession » est beaucoup de choses, y compris très probablement un remplaçant pour nous tous qui avons encore nos boussoles morales. Mais il y a deux choses qu’il n’a pas.

Premièrement, il n’est pas le « célibataire le plus sexy » de New York, c’est Nicholas Braun, qui joue Greg dans la série et a obtenu une nomination aux Emmy pour le rôle. Le New York Post a fait chevalier Braun, 33 ans, avec le titre au cours du week-end, dans un article rappelant l’ancien blog Gawker, qui présentait des citations de ceux qui l’ont rencontré et sont sortis avec lui.

Nicholas Braun, qui interprète Greg dans « Succession », lors de l’événement GQ Men Of The Year 2019 à West Hollywood, en Californie. Tommaso Boddi / WireImage

« Ce n’est pas une bombasse certifiée ou quoi que ce soit – ce n’est pas une personne qui serait normalement attirante pour le grand public », a déclaré un voisin dans l’article. « Il est reconnaissable. Si vous le rencontriez dans la rue, il serait probablement gentil … Il n’est pas totalement intouchable. »

Alors il a ça pour lui. Mais l’autre chose qui distingue le nominé aux Emmy Nicholas du cousin Greg est quelque chose sur lequel AUJOURD’HUI en a appris davantage en août 2020: Braun a sorti un single caritatif sur … attendez … les rencontres en cas de pandémie.

Connu sous le nom de « Antibodies (Do You Have Them) », la mélodie pop-punk (dans laquelle Braun semble chanter avec un accent britannique exagéré) consiste à essayer de trouver l’amour au milieu de la pandémie, et est l’une des choses les plus étranges à sortir du confinement.

Matthew Macfadyen (Tom) avec Braun sur « Succession » en 2019. Graeme Hunter / Collection Everett

Comme Braun l’a dit AUJOURD’HUI l’année dernière, il a eu l’idée après avoir séjourné avec des amis qui étaient en couple pendant le verrouillage, et envieux de toute la convivialité qu’ils pouvaient partager. « Je me disais, je veux vraiment aller à un rendez-vous mais je suis censé avoir peur de tout le monde en ce moment et je me disais : ‘Comment puis-je faire ça ?' »

Une Muse égarée a dû écouter, parce que tout à coup, il est venu avec un refrain sur une chanson qui n’existait pas autrement, qui disait : « Avez-vous les anticorps ? Voulez-vous être avec moi ? Avez-vous les anticorps – parce que si tu ne fais pas mieux reste loin! »

Il l’a partagé sur Instagram et quelques jours plus tard, quelqu’un d’Atlantic Records lui a écrit un message direct pour lui dire qu’il n’arrivait pas à se sortir l’air de la tête. Il a ensuite demandé si Braun voulait enregistrer la chanson. « J’ai dit: ‘Est-ce que je veux faire une chanson?' », a déclaré Braun incrédule. « Ouais ! Faites-le vraiment bien et faites un don à des œuvres caritatives et c’est parti ! »

C’est ainsi que « Antibodies » est né. En octobre 2021, il comptait plus de 770 000 vues sur YouTube et pouvait être entendu partout, de Spotify à iTunes. Une partie des bénéfices a été reversée à PLUS1, une organisation qui aide à soulager les personnes touchées par COVID et la pandémie.

Est-elle responsable de faire de lui le « célibataire le plus sexy » des cinq arrondissements ? Peut-être un peu, même si nous pensons que cela a à voir avec son bar (Ray’s, qu’il est copropriétaire avec son collègue acteur Justin Theroux) et qu’il se présente en ville comme un simple mec, selon l’article.

Ce qui fait que Braun et le cousin Greg se ressemblent peut-être un peu plus que nous ne le pensions !