Review: Lost Judgment (PS5) – Un contenu latéral immense compense l’histoire étonnamment bâclée de Sequel

Nous adorons absolument Judgment – ​​en particulier sur PlayStation 5. Bien qu’il s’agisse du point de départ d’une franchise dérivée, nous irions jusqu’à dire qu’il s’agit de l’un des meilleurs jeux Yakuza – et donc sa suite, Lost Judgment, vient avec des attentes élevées. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une version plus importante et sans doute plus ambitieuse. La quantité de contenu secondaire varié dans Lost Judgment est impressionnante – même selon les normes Yakuza – et c’est un jeu dans lequel vous pouvez vous perdre pendant des heures, poursuivant toutes sortes d’objectifs facultatifs parallèlement à une histoire principale complexe. Mais parfois, cette suite attendue peut sembler à la fois étirée et gonflée; beaucoup moins cohésif et concentré que son prédécesseur. Plus gros n’est pas toujours mieux.

Si vous avez joué à Yakuza : Like a Dragon, vous connaissez très bien le cadre principal de Lost Judgment. Le paysage urbain diversifié de Yokohama est votre terrain de jeu, légèrement réutilisé afin de faciliter les aventures du détective privé Takayuki Yagami. Le protagoniste se rend à Yokohama pour célébrer l’ouverture d’une toute nouvelle agence de détectives, mais comme vous pouvez l’imaginer, il ne tarde pas à reprendre le travail.

Il s’avère que Yokohama a un problème d’intimidation. Les élèves adolescents d’une école locale causent des problèmes dans les couloirs et dans les rues, et Yagami est embauché pour aller au fond des choses. C’est un début lent pour ce qui est un récit typiquement enchevêtré, plein de rebondissements qui vous font deviner. En dehors de quelques références et des flashbacks occasionnels, l’histoire de Lost Judgment n’a aucun lien direct avec celle du jeu précédent. Cela dit, plusieurs personnages font un retour – certains plus importants que d’autres – et si vous n’êtes pas familier avec le jugement original, vous passerez à côté de ce qui les motive.

Pour la plupart, l’intrigue est engageante de manière prévisible, et elle est portée par un casting de personnages intrigants. Bien sûr en ce qui concerne Yakuza, mais à certains moments, la narration est entravée par des épisodes notables de dialogue redondant. Certains rythmes narratifs sont répétés encore et encore, alors que Yagami parcourt la situation actuelle avec différents ensembles de personnages. Bien que cela ne suffise certainement pas à ruiner l’histoire, cela nuit à l’élan du jeu. Il y a des chapitres où l’on a l’impression que l’intrigue a à peine fait un pas en avant, et bien que la réflexion soit importante dans la fiction policière – souvent un moyen de s’assurer que le public est au courant – il y en a beaucoup trop dans Jugement perdu.

Des trucs frustrants, mais à la fin de la journée, c’est toujours une histoire qui dépasse de la tête et des épaules ce que vous trouverez dans la plupart des autres jeux. Le tout est parsemé de moments mémorables et de cinématiques bien jouées, surmontées de performances émotionnelles de la distribution centrale. Que vous jouiez avec les voix originales japonaises ou le dub anglais, vous êtes prêt pour un thriller.

L’histoire principale n’est pas courte non plus – elle vous durera environ 20 à 30 heures environ – mais la résumer signifie sauter certaines des activités les plus agréables du jeu. Alors que Yagami enquête sur l’école, il se retrouve dans le rôle d’un conseiller extérieur, ce qui lui permet d’approfondir encore plus les problèmes de l’institut. Ces cas secondaires sont ridiculement approfondis, Yagami se liant d’amitié avec les différents clubs parascolaires de l’école. Qu’il s’agisse d’aider le club de danse à atteindre les finales nationales ou de prendre des photos pour les enfants photographes, terminer tous ces scénarios optionnels peut facilement ajouter 30 ou 40 heures supplémentaires à votre jeu – c’est juste si vaste.

Presque toutes ces enquêtes sont accompagnées de leurs propres mini-jeux, mais certaines sont beaucoup plus divertissantes que d’autres. Par exemple, rejoindre la salle de boxe locale vous donne accès à la boxe, vous l’aurez deviné, et c’est très amusant. Il y a assez honnêtement à la boxe qu’il pourrait s’agir de sa propre extension autonome – mais d’autres activités n’atteignent pas tout à fait les mêmes hauteurs. Le club de robotique, par exemple, s’articule autour de matchs de type puzzle contre d’autres têtes d’œufs dans lesquels vous dirigez de petites machines à travers une grille. Cela peut être un bon changement de rythme, mais comme l’une des histoires parallèles qui nécessite un peu de broyage, il perd de la vitesse bien avant d’être terminé.

Pourtant, malgré les hauts et les bas de la vie scolaire, on ne peut nier que Lost Judgment est l’un des jeux Yakuza les plus riches en contenu à ce jour. Vous en avez vraiment pour votre argent ici, et les efforts déployés même dans les quêtes secondaires les plus stupides sont admirables.

Cependant, il est difficile de ne pas avoir l’impression que tout ce contenu affecte le rythme du jeu. Parce que certaines parties de l’histoire principale peuvent être tellement longues – comme mentionné – l’idée est que vous pouvez casser les choses en vous immergeant dans des activités secondaires. Mais la profondeur de ces cas facultatifs signifie que vous pouvez presque perdre de vue l’intrigue principale. C’est un équilibre délicat que Lost Judgment ne réussit pas toujours, surtout lorsqu’il vous oblige à vous éloigner de l’histoire principale afin d’introduire un nouveau gadget de gameplay ou un type spécifique de quête secondaire.

En parlant de gadgets de gameplay, Lost Judgment en regorge. Nous comprenons ce que RGG Studio essaie de faire – il veut que les jeux Judgment soient plus que de simples retombées Yakuza – mais tous les nouveaux éléments de gameplay de la suite sont soit insuffisamment cuits, soit sous-utilisés. La furtivité, par exemple, est une cinématique limite. Yagami peut lancer une pièce de monnaie à la manière d’un Hitman et se faufiler devant un garde distrait, mais cette action sur les rails est l’endroit où la furtivité commence et se termine. Pendant ce temps, il y a environ trois sections de plate-forme dans toute l’histoire – un peu plus que du fourrage de remorque.

Tout comme dans Judgment, les heures d’ouverture de sa suite promettent une grande variété de gameplay – mais la réalité est que la plupart des chapitres de l’histoire et des quêtes secondaires se terminent par une violence classique, comme d’habitude. Pas que nous nous plaignons, attention. Le système de combat d’action dans Lost Judgment a reçu une profondeur supplémentaire, et la plupart des combats font un travail décent pour vous garder sur vos gardes.

Les positions Grue et Tigre de Yagami font un retour, mais les deux ont évolué d’une certaine manière. Crane est encore plus évasif qu’auparavant – peut-être à un degré presque brisé plus tard dans le jeu – tandis que Tiger peut absolument faire fondre les barres de santé ennemies avec des attaques correctement chronométrées. Une troisième position – Snake – est un nouvel ajout, se concentrant sur les parades et les lancers mortels. Snake n’est pas un énorme changeur de jeu – la conception de l’ennemi est en grande partie la même que dans Judgment – ​​mais son inclusion rafraîchit les choses, et utiliser l’élan d’un voyou pour l’envoyer voler à travers l’écran est toujours amusant.

L’essentiel est que le système de combat croustillant est toujours un point culminant de l’expérience, et il ne fait que s’améliorer à mesure que vous débloquez davantage de capacités de Yagami. Bien sûr, cela peut parfois sembler un peu bâclé – comme c’est le cas à la manière des Yakuza – mais les batailles de boss intenses et les combats contre d’énormes groupes d’ennemis sont la réponse parfaite aux longs passages de la narration lente et axée sur les personnages.

Avant de conclure, il convient de mentionner qu’il s’agit de la troisième Sortie RGG Studio de 2021, faisant suite aux versions PS5 de Yakuza : Like a Dragon et Judgment, respectivement en mars et avril. Si, comme nous, vous avez joué à ces deux jeux plus tôt dans l’année, sachez que Lost Judgment est exactement le genre de titre long et sinueux qui pourrait totalement vous épuiser. Autrement dit, ce n’est pas un jeu pour les impatients.