Revenir à Hawkins Lab dans le nouveau teaser de Stranger Things 4

IKKS Cartable 2 Compartiments Urban Lab Ikks Gris

Cartable primaire fille 41 cm de la ligne Urban Lab signé IKKS. Idéal pour le CM1 et le CM2. Parfait pour transporter du format cahiers A4, toutes les affaires scolaires pourront être rangées et classées dans ce cartable à 2 compartiments. Pour ranger les petits effets comme l'agenda ou le goûter, des petites poches ont été prévues. Niveau confort et résistance, le dos et les bretelles sont rembourrés, le fond et les angles sont renforcés. Enfin, niveau sécurité, des bandes réfléchissantes sont disposées autour du cartable. Petit plus, un emplacement pour l'emploi du temps a été prévu sous le rabat.