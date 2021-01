Revenge Death Ball et Ozaru Super Baby 2, les attaques brisées de FighterZ

Aujourd’hui, dans les attaques brisées de Dragon Ball FighterZ, nous avons la Revenge Death Ball et la transformation Ozaru de Super Baby 2.

Les diffusions en direct sur notre chaîne Twitch ne servent pas uniquement à jouer à des jeux. À la recherche de moyens de s’amuser, on peut trouver des choses curieuses dans les jeux vidéo. Dans les émissions en direct de Dragon Ball FighterZ, presque toujours tout se passe, et cette fois, nous avons testé à quel point le Revenge Death Ball de Super Baby 2 et sa transformation en Ozaru (singe géant).

Le cas du Revenge Death Ball de Super Baby 2 est une étude de cas. Dans un live normal, nous avons pu tester cette attaque de Vegeta Baby contre d’autres attaques et le résultat est formidable. Pendant que Bébé anime son niveau trois (lvl 3), il est invincible. Rien ni personne ne peut y toucher. Frappez les attaques puis mangez l’énorme boule noire qui plonge carrément dans le sol.

C’est curieux mais dans ce cas, et ce qui devrait être normal, c’est que des attaques de ce type se heurtent créant un spectacle de lumières et de couleurs. Certaines attaques le font, mais Revenge Death Ball de Super Baby 2 coupe tout.

Il y a peu de cas que nous avons testés dans lesquels l’adversaire peut contre-attaquer, que son niveau 3 est plus puissant ou qu’avec un niveau 1 il peut échapper à la formidable boule noire. Et c’est que l’attaque de Super Baby est très bonne, mais le Death Ball vaut mieux le mettre en combo. Dans de très rares cas, nous pourrons faire ce qui est vu dans la vidéo, à moins que le rival devant nous soit un lanceur de flûte très prudent ou qu’il se lève tout le temps avec le niveau espagnol 3.

Bébé Ozaru

Le singe géant ou Ozaru doré n’est pas loin derrière. Ce bébé de niveau trois a peu de portée, mais sert de shoryu des deux côtés du personnage. Il est également capable de contrer facilement d’autres attaques.

Sachant cela, et regardant qu’il aurait pu le faire pendant longtemps, avec la prochaine arrivée de Gogeta Super Saiyan 4, je vais essayer de voir comment ses niveaux sont contre d’autres attaques. Il est toujours curieux et bon de savoir comment ces attaques agissent lors de la confrontation.