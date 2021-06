Révéler le titre du nouveau film de la franchise « Transformers »

De nouveaux détails ont été révélés sur le prochain film inspiré par la célèbre franchise de jouets, de bandes dessinées et de séries animées « Transformers » de Hasbro, qui ravira les fans vétérans lorsqu’ils apprendront le titre de cette nouvelle production: « Transformers: Rise of the Beasts », avec informations fournies par le producteur Lorenzo di Bonaventura et le réalisateur Steven Caple Jr.

Lors d’une conférence de presse numérique (via Comicbook.com), il a été annoncé que ce nouveau projet de « Transformers » est lié à la célèbre série animée « Beast Wars », diffusée entre 1996 et 1999, devenant une référence culte pour les fans de la la franchise.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Regardez la bande-annonce finale passionnante de « The Suicide Squad »

« Nous voulions offrir au public beaucoup de nouvelles choses », a déclaré Bonaventura. « Nous avons épuisé la bataille entre les Autobots et les Decepticons. Comment trouver un nouveau casting de méchants et de priorités ? Le producteur assure que, ceux qui ont vu les cassettes précédentes, se rendront compte que ce nouveau film mettra en vedette de nouveaux méchants jamais présentés sur grand écran.

Lors de la présentation, il a été révélé que ce nouvel opus de « Transformers » se déroulerait en 1991 et que son protagoniste ne serait autre qu’Optimus Prime, le leader des Autobots. Le réalisateur Steven Caple Jr. note qu’il s’agit de l’un des personnages auxquels il tient le plus dans toute la franchise, exprimant son désir de longue date de travailler avec lui en le décrivant comme « son robot principal », il explorera donc ses expériences après son arrivée sur terre.

Vous pourriez aussi être intéressé par: L’apparition d’Helen Mirren dans « Shazam ! Fureur des Dieux »

L’un des points les plus prometteurs de ce projet est que le combat ne se limitera pas aux Autobots et aux Decepticons, donc Caple Jr. assure qu’il y aura de nouvelles factions que les fans reconnaîtront sûrement, comme les Terracons. « Les Terracons sont la nouvelle menace pour Optimus Prime, et c’est quelque chose dont je suis fier alors que j’entre dans la franchise », a commenté le cinéaste, qui est ravi d’apporter la nostalgie aux fans avec ce nouveau film.

Le nouvel opus de « Transformers » présentera également pour la première fois sur grand écran les Predacons, décrits par le réalisateur comme des êtres avec une « nature plus reptilienne », s’assurant qu’il cherche plutôt à créer une trame de fond pour ces personnages. . les présentant simplement comme des « envahisseurs de l’espace ». Le film n’a pas encore de date estimée pour sa première.