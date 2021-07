Révéler la durée de la première saison de « The Last of Us » sur HBO

Craig Mazin, producteur exécutif de l’adaptation tant attendue de « The Last of Us » sur HBO, a révélé lors d’une récente conversation avec le podcast Scriptnotes, malgré l’absence de confirmation du réseau, que la première saison de la série Il sera se compose de dix épisodes, dont les trois premiers scripts sont déjà complètement terminés.

Pour le moment, il n’a pas été confirmé que « The Last of Us » couvre tout l’arc narratif du premier opus de sa première saison ou si cette histoire sera divisée pour prolonger la vitalité de la série, mais il ne fait aucun doute que ce l’information sera bientôt partagée par Mazin ou toute personne impliquée dans la production.

Craig Mazin assure que la série HBO a été confrontée à une série de défis intéressants au cours de sa période de pré-production, notamment des sections telles que son budget ou la détermination du style de coupe de cheveux pour chacun de ses personnages. De plus, il mentionne que la raison pour laquelle ces détails sont importants est que, une fois qu’une décision a été prise, il n’y a pas de retour en arrière, donc il faut bien le faire.

« The Last of Us » présente Pedro Pascal dans le rôle de Joel, Bella Ramsey dans celui d’Ellie, Nico Parker dans celui de Sarah et Gabriel Luna dans celui de Tommy. Son tournage a commencé il y a quelques mois dans la ville d’Alberta au Canada. Avec Mazin, la série a été écrite, développée et produite en collaboration avec Neil Druckmann.

Les fans de « The Last of Us » se souviendront de Druckmann en tant que PDG du jeu et de sa suite, sorti mi-2020. Sa présence dans la production HBO assure que la série cherche à devenir la plus fidèle possible une adaptation au jeu vidéo, bien qu’il ajoutera également de nouveaux éléments qui viendront compléter l’histoire.

Suite à la sortie de « The Last of Us » pour la PlayStation 3 en 2013, le jeu Naughty Dog a une base de fans dédiée qui l’a élevé au point d’être considéré comme une œuvre culte. Avec la participation de Mazin et Druckmann, les fans seront ravis d’apprendre que la série comportera à nouveau une musique composée par Gustavo Santaolalla. La série n’a pas encore de date estimée pour sa première.