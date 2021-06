Réutiliser, réduire, recycler – mes déchets, pas mes relations : Tinder bios vous pourriez utiliser cette Journée mondiale de l’environnement 2021

04 juin 2021 19:02:54 IST

Tinder dit que la génération Z partage de plus en plus ses opinions sur les questions environnementales. Alors que le végétarisme et l’environnementalisme mènent la tendance, les utilisateurs utilisent également des thèmes environnementaux autour du jardinage et du véganisme pour s’exprimer dans leur bio. L’application de rencontres a révélé qu’entre février 2020 et mai 2020, l’utilisation du terme « Plant Dad » avait presque triplé. Au cours de la même période, il y a également eu une augmentation de deux fois la mention de « Plant Mom ».

Alors, en cette Journée mondiale de l’environnement 2021, voici quelques lignes simples pour faire savoir à votre partenaire potentiel que vous vous souciez de l’environnement :

« Dites-moi votre fleur préférée et je la cultiverai pour vous »

« Fier, parent seul de trois (petits jeunes arbres)

« DTF – Down To For Forget about problèmes mondains et cultivez des herbes / légumes verts? »

« J’aime mes relations exactement comme j’aime ma mode – lente et durable »

« Réutiliser, réduire, recycler – mes déchets, pas mes relations »

« Si seulement je faisais un effort pour économiser mon argent, comme j’ai conservé l’eau ».

“Propre, vert, utilitaire et tout végétarien”

“Vegan et j’adore ça – toujours à la recherche de nourriture”

« Sans produits laitiers et sans gluten depuis 2019, cherche à se libérer des relations toxiques en 2021 »

