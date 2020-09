Returnal, la nouvelle IP pour PS5, aurait révélé son année de lancement

Cela fait plus de deux mois que le premier (et seulement pour l’instant) événement PlayStation 5. C’est sur cette émission que plusieurs grandes annonces de jeux très attrayants et accrocheurs ont eu lieu. Certains, malheureusement, sont passés quelque peu inaperçus car ils ont dû partager l’événement avec d’autres mastodontes tels que Ratchet & Clank: Rift Apart ou Horizon Forbidden West, pour n’en citer que deux. Cela ne veut pas dire que les autres n’étaient pas très attractifs, et c’est le cas de Retour.

Retour est une œuvre développée par les Finlandais Housemarque et ce qui a été présenté avec la superbe bande-annonce que vous pouvez voir ci-dessous. Depuis, nous n’avons pratiquement rien entendu d’autre sur le jeu, et nous ne connaissons pas non plus de date de sortie. Cependant, il aurait pu être révélé par accident.

Le retour pourrait avoir lieu en 2021

À travers les forums et les réseaux sociaux, l’expérience de travail de Laura Glibert, dont le profil dans LinkedIn tu peux voir ici, puisque nous pouvons voir qu’il a travaillé sur plusieurs jeux, l’un d’eux étant Retour. Le plus drôle ici est que la date apparaît entre parenthèses 2021.

Ce qui suggère qu’en effet, Housemarque avait ou a prévu de lancer le jeu l’année prochaine, c’est que le reste des titres dans lesquels Glibert a travaillé, l’année de sa sortie apparaît (Detroit: Devenez humain en 2018, La nature gelée de Horizon Zero Dawn en 2017, et plus). De cette façon, il semble que oui Returnal arrive sur PS5 en 2021, bien que les plans aient peut-être changé depuis Glibert a écrit cette information. Pour l’instant, nous devons juste attendre.

