Returnal a de nouvelles séquences de gameplay maintenant disponibles sur PS5

le PlayStation 5 est maintenant sorti depuis plusieurs semaines. Jusqu’à présent, la communauté semble bien s’y prendre. Les graphiques de nouvelle génération semblent être ce que beaucoup espéraient et le retour haptique fourni par le contrôleur DualSense est un argument de vente révolutionnaire dont beaucoup ne peuvent pas se lasser. Cela amène l’immersion au niveau supérieur d’un point de vue ressenti.

La bibliothèque de jeux n’est pas non plus trop minable, avec des titres comme Salle de jeux d’Astro, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, et Sackboy: une grande aventure à choisir en ce moment. Il semble y avoir quelque chose pour tout le monde qui a eu la chance de mettre la main sur cette console encore difficile à trouver.

L’une des exclusivités PS5 les plus prometteuses que les fans connaissent est Retour, un jeu d’horreur psychologique à la troisième personne développé par Housemarque. Ses thèmes de science-fiction maussades ont été mis en évidence en juin, mais maintenant, il existe une nouvelle bande-annonce de gameplay qui lève le rideau sur les horreurs qui attendent les joueurs assez audacieux pour s’aventurer à travers une planète étrangère.

La bande-annonce ne tire aucun coup de poing, mais entre directement dans les séquences de combat. Le joueur utilise beaucoup d’armes technologiquement avancées qui montrent beaucoup de puissance de feu et de diversité dès la sortie de la porte.

Les monstruosités contre lesquelles le joueur se bat sont tout aussi impressionnantes, allant des créatures aux centaines de tentacules aux démons volants. Ils ont tous une palette de couleurs unique qui vous attire instantanément. Vous voulez en savoir plus sur ces menaces qui grouillent dans un environnement bien détaillé.

Sur la base des visuels, c’est clair Retour a des qualités de nouvelle génération. Tout semble si net et les éléments de science-fiction offrent une sensation envoûtante qui vous accompagne tout au long de la bande-annonce.

Nous avons également un aperçu du concept de boucle temporelle. Les joueurs prendront le contrôle d’une femme pilote de l’espace nommée Selene. Elle est coincée dans une boucle temporelle et chaque fois qu’elle meurt, elle est obligée de s’aventurer dans ce monde extraterrestre et de faire face à différentes menaces.

Cela devrait donner à ce jeu beaucoup de rejouabilité car les éléments changent tout le temps. Les armes de haute technologie fournies par le développeur devraient vous donner une chance de résister aux menaces extraterrestres dans l’espoir de briser le cycle.

La PS5 est encore difficile à trouver, mais une fois de plus sont faites et la console de nouvelle génération devient facilement disponible, vous devez imaginer Retour sera un titre phare que les propriétaires de consoles PS5 ont hâte de découvrir.