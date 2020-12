RetroNinja annonce le jeu d’action développé en solo Run Die Run Again

Tony Barnes, développeur solo et vétéran de l’industrie, comme RetroNinja l’a annoncé Run Die Run Again, un jeu d’action de parkour à la première personne au rythme effréné.

Run Die Run Again a lieu en 2127. Le dispositif entre les «nantis» et les «démunis» n’a fait que s’aggraver au fil des décennies. Les gouvernements du monde entier ont décidé d’organiser un nouvel événement appelé «The Run». Le concours vise à divertir tout le monde et à donner aux «démunis» une chance de changer de situation.

L’événement choisit divers athlètes pour compléter un parcours d’obstacles virtuel. Le gouvernement n’a pas rendu les cours faciles, c’est ainsi que le cours et le jeu ont obtenu leur titre Run Die Run Again. Chaque parcours a été conçu à la main avec des itinéraires alternatifs avec près d’une centaine de parcours différents à compléter.

Le jeu est un jeu de course rapide où tout essaie de détruire le joueur. Les environnements agissent comme un parcours d’obstacles rempli de dangers. Les joueurs doivent rapidement éviter de se faire tuer en effectuant des sauts précis et éviter les pièges. Si les joueurs ne sont pas assez rapides, la bombe attachée à leur dos explosera.

Au fur et à mesure que les joueurs parcourent le parcours, l’hôte du jeu commentera, en fonction du contexte de la situation. Le commentaire est là pour donner aux joueurs le sentiment de faire partie du monde.

Le défi en vaut la peine pour ceux qui luttent. S’ils peuvent survivre au cours, les gagnants deviendront l’un des «sélectionnés». Le gagnant recevra de la nourriture, un abri et n’aura plus jamais à se soucier de travailler à nouveau.

En dehors du jeu, il y a des classements locaux et mondiaux. La compétition encourage la compétition entre les joueurs et les coureurs de vitesse.

Les joueurs peuvent également débloquer des objets, tels que des cours supplémentaires, des chansons, des hologrammes de personnages, des skins et des célébrations. Les «journaux de coureurs» sont des notes supplémentaires qui fournissent des connaissances sur la construction du monde.

Le développeur Tony Barnes a commenté le jeu, déclarant:

Quand j’ai pensé au premier jeu de RetroNinja, je voulais faire quelque chose que je pourrais faire en grande partie par moi-même. En essayant de comprendre ce que c’était, je jouais beaucoup de Destiny, Celeste, Super Meat Boy et Titanfall 2. J’ai pensé; Super Meat Boy à la première personne, il y a maintenant un jeu que je pense amusant, un jeu que je pourrais créer moi-même.

Ceux qui souhaitent suivre le développement du jeu peuvent suivre RetroNinja sur les réseaux sociaux ou faire une liste de souhaits du jeu sur Steam maintenant.

Run Die Run Again se lancera sur PC, Mac et Xbox Un en 2021.