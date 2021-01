Retournez aux origines. La nouvelle Renault 5 sera produite dans la même usine que l’original

Avec une arrivée prévue pour 2023, le nouvelle Renault 5 (prévu par 5 Prototype) dispose déjà d’un lieu de production défini.

Après, dans sa présentation, Luca de Meo a déclaré que l’objectif était de produire la nouvelle Renault 5 en France, le président de Renault, Jean-Dominique Senard, a confirmé quelle sera l’usine qui produira le modèle.

S’adressant à la chaîne française BFM Business, Jean-Dominique Senard a confirmé que la nouvelle Renault 5 serait produite dans l’usine de Douai en France, une usine ouverte en 1970.

Retour aux origines

Le plus curieux dans le choix de l’usine de Douai pour produire le modèle attendu par le 5 Prototype est le fait qu’il s’agit de la même usine où la Renault 5 d’origine a été produite.

Avec actuellement 3000 employés et en charge de la production des Talisman, Scénic et Espace, cette usine a accueilli la production de la Renault 5 d’origine entre 1974 et 1981.

Avec l’objectif de produire 400 000 voitures électriques / an en France, selon Jean-Dominique Senard, Renault entend «développer le Pôle Nord avec l’usine de Maubeuge-Douai. Avec ces usines, l’objectif est de les utiliser pleinement ».

L’annonce que Renault commencerait à produire des modèles électriques à Douai est intervenue dès 2018, les travaux de préparation de l’usine ayant démarré l’année dernière pour que la production puisse démarrer cette année.

La création d’une usine de batteries dans cette région est cruciale pour la production de modèles électriques dans le nord de la France, certains médias français soulignant que Renault serait déjà en pourparlers avec LG et Verkor.