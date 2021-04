Retour: Sortie de la bande-annonce officielle de lancement du jeu exclusif PS5

Le jeu de tir à la troisième personne sortira le 30 avril 2021 Retour exclusivement pour le PS5. Pour attirer à nouveau l’attention sur la sortie à venir, Sony et le développeur Housemarque ont publié la bande-annonce de lancement officielle. Dans celui-ci, nous avons un avant-goût de ce à quoi s’attendre chez les voyous.

La bande-annonce de lancement donne un aperçu supplémentaire de l’intrigue de Returnal

Nous pouvons voir de nouvelles scènes avec le protagoniste dans la bande-annonce Seleneau début du titre sur l’hostile à la vie Planète Atropos s’écrase et a été piégé dans une distorsion temporelle cauchemardesque depuis. Après chaque mort, elle est renvoyée dans le temps à un point juste avant le crash. Après une telle mort, l’environnement et toutes les armes et équipements détectables changent également. En conséquence, Selene doit se préparer à une nouvelle situation et à une nouvelle lutte pour sa survie à chaque fois.

L’embargo sur les rapports de tests internationaux sur « Returnal » ne prend fin qu’aujourd’hui, jeudi 29 avril, mais les premières impressions des testeurs laissent espérer un très bon titre PS5 qui profitera pleinement des particularités de la console Sony actuelle:

Nous publierons également notre test pour « Returnal » aujourd’hui et vous expliquerons si le jeu de tir à la troisième personne convient.

Nous avons inclus la bande-annonce de lancement officielle de « Returnal » sous ces lignes.