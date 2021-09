Retour de Waterloo Road : quand est-ce que Waterloo Road et qui est dedans ?

Éducation sexuelle pourrait voir une certaine rivalité la saison prochaine, alors que la BBC a annoncé les représailles de sa série dramatique à succès Route de Waterloo.

Sambucca Kelly sur Waterloo Road. (Crédit : BBC iPlayer)

Il a lancé la carrière de plusieurs acteurs et actrices à succès – dont Bridgerton Rege-Jean Page, qui est désormais en lice pour incarner le prochain James Bond, et Phoebe Dyvenor, ainsi que Emmerdale’s Adam Thomas et Docteur Whode Gemma Coleman.

La série relancée sera tournée et produite dans le Grand Manchester et la BBC espère qu’elle « renforcera les compétences de production dramatique dans le nord de l’Angleterre et aidera à remodeler la liste des dramatiques de la BBC pour mieux refléter, représenter et servir toutes les régions du pays », ajoutant que la série « fournira un terrain d’entraînement pour les écrivains nouveaux et divers ».

« Waterloo Road est l’objectif parfait pour explorer la Grande-Bretagne post-Covid, du point de vue de ceux qui ont sans doute été le plus touchés : les jeunes dans l’éducation », a déclaré Piers Wenger, directeur de la dramaturgie de la BBC. « Nous sommes ravis de revenir à ce format brillant – ses sensations fortes et ses débordements, ses personnages incontournables et son grand drame – à un moment où le public britannique en a le plus besoin. »

Date de sortie de Waterloo Road 2021

La BBC n’a pas encore révélé de date de sortie pour la nouvelle série. Cela arrivera probablement au début de 2022, mais nous vous informerons dès que quelque chose sera confirmé.

Remorque Waterloo Road

Comme Chemin de Waterloo n’en est qu’à ses débuts, il est encore trop tôt pour voir une bande-annonce. Mais vous pouvez maintenant attraper Chemin de Waterloo séries 1-10 sur BBC iPlayer si vous avez besoin de votre correctif.

Le casting de Waterloo Road

En tant que casting original de Chemin de Waterloo seront bien au-delà de leurs années scolaires maintenant, la renaissance apportera une toute nouvelle série de visages.