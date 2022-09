Retour à Monkey Island dans le test : Plus qu’un simple fan service ?

Malgré son nom plus qu’inhabituel (ou peut-être à cause de cela), Guybrush Threepwood est l’un des héros de série les plus célèbres de tous les temps. Le pirate en herbe à la crinière blonde a fait ses débuts en 1990 Le secret de l’île aux singes et est revenu avec la suite de l’épisode sorti en 2009 de Telltale Games Contes de l’île aux singes de retour dans quatre autres aventures.

Depuis lors, il y a eu silence radio – jusqu’à maintenant ! La suite est désormais disponible sur PC et Nintendo Switch Retour à l’île aux singesdéveloppé par des créateurs de séries Ron Gilbert personnellement. Nous avons joué pour vous la nouvelle aventure de Guybrush sur Switch et révélé pourquoi le retour à Monkey Island est principalement destiné aux fans de la série légendaire.

Vraie suite au lieu de tabula rasa

Certains amis de la série auraient peut-être souhaité que Ron Gilbert soit dans Retour à l’île aux singes met en œuvre sa vision du « true Monkey Island 3 ». Après tout, le développeur américain, que les fans du genre aiment les classiques de l’aventure comme Manoir maniaque ou celui sorti en 2017 Parc Thimbweed Guybrush a inventé Threepwood, mais n’a été directement impliqué que dans les deux premières parties.

Cependant, Gilbert a décidé différemment, car « Return to Monkey Island » est une suite régulière, qui comprend toutes les aventures publiées de Guybrush jusqu’à présent dans le cadre du canon de la série. L’ancienne gouverneure Elaine Marley a l’aspirant pirate maladroit, depuis la fin de La malédiction de l’île aux singes connu, réellement marié. Et les personnages introduits après la partie 2, comme le crâne parlant Murray, célèbrent également leur retour dans « Return to Monkey Island ».

Néanmoins, les événements des parties ultérieures de la série ne jouent qu’un rôle mineur dans l’ensemble. Hormis des lieux complètement nouveaux tels que l’île glacée des Caraïbes Brrr Muda (sic !), dans « Return to Monkey Island », vous ne visiterez que des lieux qui apparaissent également dans les deux premières parties de la série.

© Dévolver/Lucasfilm Games

Plus précisément, votre voyage commence sur Booty Island, dont la fin est apparemment toujours controversée parmi les fans. Monkey Island 2: La revanche de LeChuck. En fait, le fils de Guybrush et son pote Chuckie ne font que reconstituer cette scène. À la fin du prologue, vous rencontrez le vrai Guybrush, légèrement âgé, qui raconte à sa progéniture comment il a découvert le secret de Monkey Island, qui n’a jamais été résolu dans aucune partie de la série. Vous rejouez donc les événements en flashbacks, pour ainsi dire, qui commencent sur l’île de Mêlée et donc le point de départ de la première partie.

Une référence chasse la suivante

Bien sûr, nous ne voulons pas vous gâter inutilement et nous retenons donc des détails sur la suite de l’histoire. Mais il faut quand même dire ceci : puisque vous n’avez pas votre propre vaisseau au début du jeu et que vous ne pouvez pas en trouver un non plus, vous ne pouvez pas éviter de vous engager comme membre d’équipage avec LeChuck. Son punt est initialement ancré au large de l’île de Mêlée, mais vous ne pouvez monter à bord que si vous vous déguisez en quelqu’un d’autre.

En chemin, vous explorerez l’île et visiterez un certain nombre d’endroits bien connus. La villa du gouverneur, par exemple, où réside désormais Sword Master Carla. Ou le bar à racaille du port, où vous espérez rencontrer les « pirates importants » de la partie 1, remplacés par un nouveau trio encore moins utile.

© Dévolver/Lucasfilm Games

Bien sûr, il reste la boutique de la Voodoo Lady, où vous avez la première occasion de lui demander son nom ou si l’enseigne « boutique fermée » indique vraiment une vente définitive ou ressemble plus à l’argumentaire de vente d’un magasin de tapis orientaux.

Il y a aussi des lieux nouveaux, modifiés ou qui n’existent plus. Par exemple, la hutte de l’ancien membre d’équipage de Guybrush, Meathook, a disparu sur l’île de Mêlée, tandis que dans la maison du capitaine Smirk, qui a initié Guybrush à l’art de l’escrime insultante dans la partie 1, un tout nouveau personnage dirige désormais un musée.

Les références aux parties antérieures de « Monkey Island » abondent partout. Otis, qui ne joue aucun rôle dans l’intrigue elle-même, est de retour en prison et se croit victime de la justice. Le musée expose le cercueil et la rame que Guybrush a utilisés pour se rendre à la Voodoo Lady à travers le marais dans la partie 2, ou une partie de la carte qui a conduit au trésor Big Whoop également recherché dans « Monkey Island 2 ».

© Dévolver/Lucasfilm Games

Bien sûr, Guybrush et le directeur du musée, qui racontent une fausse histoire sur presque tous les objets, ont quelque chose à dire à ce sujet. Sauf pour ceux qui connaissent la série, personne ne peut trop en faire. Ces références, et la nostalgie qu’elles inspirent, se reflètent même dans de nombreuses énigmes que nous explorerons plus tard.

C’est formidable pour les fans, et parfois même utile pour résoudre le problème. Si vous ne connaissez pas les prédécesseurs (plus proches), vous hausserez probablement les épaules. Ce « problème » traverse tout le jeu. Nous ne voulons pas dire que ceux qui ne connaissent pas la série ne pourront rien faire avec « Return to Monkey Island ». Cependant, les allusions, notamment aux deux premières parties, sont si centrales à l’expérience de jeu qu’une partie non négligeable de l’attrait est perdue pour les débutants en série ou, dans de nombreuses situations, elle ne s’ouvre même pas pour eux.

En d’autres termes : les immaculés de « Monkey Island » ont plus de chances de s’amuser moins, d’autant plus que même ceux qui connaissent la série ne pourront pas enflammer toutes les allusions et gags, dont certains sont assez superficiels.

