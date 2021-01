Retour 4 Blood Vision soulève des questions alors que beaucoup se souviennent de l’inévitabilité d’Evolve

Retour 4 Sang a adoré plus de quelques joueurs alors qu’un accès alpha précoce a été offert aux streamers, montrant un gant viscéral et horrible de morts-vivants et d’armes que les fans supplient Valve de se rallumer depuis Left 4 Dead 2 a commencé à s’épuiser en termes de soutien (comme le veut la tradition de Valve).

Même nous sommes enthousiastes à l’idée de se remettre dans la peau des survivants contre une horde de créatures dégoûtantes qui sont désireuses de nous retirer le visage pendant que nous remplissons les objectifs et parcourons les cartes dans ce qui, à ce stade, semble promettre une course effrénée gameplay and-gun qui a encore plus que quelques-uns d’entre nous à démarrer L4D jusqu’en 2020 et au-delà.

Vous pouvez opter pour l’accès anticipé alpha vous-même en vous inscrivant sur le site Web de Turtle Rock, mais notez qu’il n’y a eu aucun rapport de Turtle Rock (les développeurs) offrant un accès à quiconque en dehors des groupes de gestion de streamers.

Le 29 décembre 2020, Studios Turtle Rock a proposé une vidéo YouTube qui explique leur vision de Retour 4 Sang, venant des créateurs originaux de L4D, et comment ils prévoient de rafraîchir la formule éprouvée de ses prédécesseurs.

Nous pouvons vous faire gagner plus de six minutes: c’est Laissé pour mort qui profite du traitement moderne et de la puissance graphique.

Cela ne veut pas dire que ce n’est pas excitant: il a l’air vif jusqu’à présent et semble prêt à offrir quelques mises en garde qui pourraient très bien assurer une bonne rejouabilité via de nouvelles fonctions.

Les cartes entrent en jeu à la fois par le directeur du jeu, qui, selon TRS, surveille toujours la santé des joueurs et le nombre de leurs munitions pour s’assurer que les joueurs ont une « montagne russe d’un tour » à chaque mission, et des survivants eux-mêmes qui ont la possibilité de choisir leur propres cartes pour tenter de contrer ce que le jeu leur lance.

Beaucoup de sang et de tripes, vous êtes une machine à tuer les zombies et le monde est votre terrain de jeu. Le PvP arrivera également, ce que quiconque connaît L4D2 multijoueur comprend déjà.

Tout semble franchement prêt pour le succès: nous avons vu un titre brillant en développement qui semble prêt à gratter toutes les démangeaisons que vous pourriez avoir lorsque vous cherchez à tuer avec quelques amis.

Comme Évoluer, de même de Turtle Rock Studios, qui ont fermé leurs serveurs dédiés le 3 septembre 2018, après avoir retiré leur pléthore de devises virtuelles du jeu le 2 juillet 2018. Beaucoup ont avancé que Évoluer fonctionnait entièrement comme un cadre pour pousser les microtransactions qui avaient de multiples débouchés en regardant le terme «microtransaction» pour tenter de déterminer où micro devient macro.

À la sortie, Évoluer a offert plus de 60 € de microtransactions qui ont continué à grimper de façon exponentielle tout au long de ses trois années de vie.

Le gameplay fonctionnait assez bien (la plupart du temps) et le battage médiatique était là à la pelle; il ne suffisait pas de garder les gens intéressés par un titre qui semblaient excités de pousser chaque transaction face à ceux qui venaient de l’acheter, à moins qu’ils n’attendent un an quand Evolve Stage 2 est sorti comme un segment free-to-play du jeu dans une tentative de remplir les serveurs de signalisation.

Donc pendant Retour 4 Sang semble être une aventure fantastique à travers des terres remplies de zombies, ne laissons pas l’anticipation de gibbing les morts-vivants nous aveugler sur les stratagèmes des studios: Turtle Rock Studios n’a pas encore donné de clarté sur les microtransactions avec lesquelles ils vont pousser Retour 4 Sang, bien qu’ils aient déclaré qu’ils recherchaient un soutien à long terme après le lancement et la création de contenu.

Qu’ils envisagent de payer pour cela avec des centaines de dollars de microtransactions ou un jeu en profondeur qui parvient à défier et à faire vibrer, est actuellement inconnu.