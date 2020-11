Résultat propre? Stiftung Warentest compare les robots aspirateurs

Focus sur les aides ménagères: Stiftung Warentest a mis une douzaine de robots aspirateurs sous le microscope. Sur les douze appareils testés, seuls trois modèles ont réussi à convaincre. Et l’une des marques les plus en vue ne donne qu’un résultat satisfaisant.

L’organisation de consommateurs française a examiné comment les appareils nettoient et naviguent sur différents types de sols. Il y a un gagnant clair.

Aspirateur robot Bosch Roxxter à venir

Le Bosch Roxxter Series 6 est arrivé en tête avec un score de 2,3. Le robot aspirateur offre la meilleure couverture de surface lors du test et de bonnes propriétés d’aspiration sans soulever de poussière sur les sols durs, même très bons sur les tapis. De plus, le Roxxter est très facile à utiliser via l’application. Cependant, l’organisation de consommateurs critique le volume élevé des sols durs et le poids de près de quatre kilogrammes.

Le Roomba i7158 d’iRobot arrive à la deuxième place avec une note de qualité bonne (2,4). Il obtient la meilleure manipulation du test, un volume relativement faible et est facile à utiliser à la fois via l’application et sur l’appareil. Cependant, le Roomba s’affaiblit sur la moquette lors de l’aspiration des coins et des bords.

La troisième place est revenue au Botvac Connected D7 de Neato avec une note de test de 2,5. Avec un prix d’achat de 420 euros, c’est l’appareil le moins cher qui obtient un «bon» score. Le robot aspirateur a bien fonctionné sur les sols durs, bien que bruyants. De plus, le D7 a une bonne couverture de surface, mais ne fonctionne pas bien sur les coins et les bords recouverts de moquette. Les testeurs évaluent le comportement de transmission des données des trois «bons» robots à vide comme étant critique, mais ce fait n’est pas inclus dans l’évaluation globale.

Dyson Heurist 360 obtient un résultat de test médiocre

Les robots aspirateurs restants dans le test ont fonctionné de manière satisfaisante à l’exception de deux appareils défectueux. Étonnamment, l’heuriste 360 ​​de Dyson (2.6) se trouve également au milieu de terrain. Avec un prix d’achat de 1000 euros, c’est le robot aspirateur le plus cher du test. Il a de bonnes propriétés pour naviguer et passer l’aspirateur sur les tapis, mais les testeurs ont trouvé que la maniabilité et les performances sur les sols durs n’étaient que satisfaisantes.

Les résultats complets du test sont disponibles moyennant des frais sur le site Web de Stiftung Warentest.