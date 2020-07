Résistance. Groupe PSA avec des bénéfices au premier semestre 2020

Les conséquences économiques de la pandémie de Covid-19 se font déjà sentir. Malgré le sombre scénario déjà rapporté par plusieurs constructeurs et groupes automobiles, heureusement il y a eu des exceptions. LES Groupe PSA est l’un d’entre eux, ayant enregistré des bénéfices au premier semestre 2020 très compliqué.

Même ainsi, il n’y a aucune raison pour des célébrations exagérées. Malgré la résilience du groupe, pratiquement tous les indicateurs ont subi des baisses considérables, reflétant l’impact des mesures qui ont confiné la quasi-totalité du continent à lutter contre le Coronavirus.

Le Groupe PSA, composé des marques automobiles Peugeot, Citroën, Opel / Vauxhall, DS Automobiles, a vu ses ventes baisser de 45% au premier semestre 2020: 1 033 000 véhicules contre 1903 000 véhicules sur la même période de 2019.

Malgré la forte baisse, le groupe français a enregistré un bénéfice de 595 millions d’euros, bonnes nouvelles. Cependant, à comparer avec la même période en 2019, où elle enregistrait 1,83 milliard d’euros … La marge opérationnelle a également eu un fort impact: de 8,7% au premier semestre 2019 à 2,1% au premier semestre 2020.

Les résultats positifs du Groupe PSA par rapport aux résultats négatifs des groupes concurrents reflètent tous les efforts des dernières années imposés par Carlos Tavares, son PDG, pour réduire les coûts de l’ensemble du groupe. Comme il le dit:

«Ce résultat semestriel démontre la résilience du Groupe, récompensant six années consécutives de travail intense pour augmenter notre agilité et diminuer notre« break-even »(neutre). (…) Nous sommes déterminés à réaliser une solide reprise au second semestre, en même temps que nous avons achevé le processus de création de Stellantis d’ici la fin du premier trimestre 2021. »

Carlos Tavares, président du conseil d’administration du Groupe PSA

Les prévisions

Pour le second semestre, les prévisions du Groupe PSA ne diffèrent pas de celles que nous avons vues par plusieurs analystes. Le marché européen – le plus important pour le groupe – devrait reculer de 25% d’ici la fin de l’année. En Russie et en Amérique latine, cette baisse devrait être de 30% plus élevée, tandis qu’en Chine, premier marché automobile mondial, cette baisse est plus modeste, 10%.

Le deuxième semestre sera celui de la récupération. Le groupe dirigé par Carlos Tavares a fixé une marge opérationnelle courante moyenne de plus de 4,5% pour la division Automobile sur la période 2019/2021.

Il laisse également de bonnes perspectives à Stellantis, le nouveau groupe automobile qui résultera de la fusion de PSA et FCA. Il sera également dirigé par Carlos Tavares et selon lui, la fusion devrait être finalisée d’ici la fin du premier trimestre 2021.

