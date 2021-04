Resident Evil Village: une nouvelle vidéo de Game Informer présente le système de mise à niveau

Dans une nouvelle vidéo aussi Resident Evil Village, récemment de Informateur de jeu a été publié, nous en avons un premier aperçu Système de mise à niveau du titre d’horreur de Capcom. Non seulement vous pouvez dans le jeu Chasser les animaux et utilisez leur viande pour un délicieux repas, mais améliorez également vos armes et améliorez-les avec certains ajouts pour vous préparer au combat.

Comment améliorer les armes dans Resident Evil Village?

Vous pouvez obtenir des améliorations d’armes auprès du revendeur nommé Le duc dans Resident Evil Village. Vous devez payer les améliorations en utilisant le Lei de devise dans le jeu. Vous pouvez les trouver entre autres avec des adversaires finis ou vous gagnez en vendant des objets qui ne gaspilleraient autrement que de l’espace dans votre inventaire. La vente de divers cristaux en vaut la peine.

Avec le pistolet, vous pouvez améliorer les paramètres suivants:

Force

Cadence de tir

La vitesse de rechargement

Capacité de munitions

L’expansion des niveaux individuels devient progressivement de plus en plus chère et peut vous coûter quelques milliers de lei.

Dans lequel Fusil de sniper vous pouvez, par exemple, en obtenir un pour le changement correspondant Support de joue Attachez-le pour que l’arme se balance moins lors de la visée. Utilisez-vous le Fusil à pompe une Déduction capillaire, vous pouvez vous attendre à une fréquence de tir accrue afin de pouvoir affronter plusieurs adversaires.

Cependant, vous devez garder à l’esprit à tout moment que « Resident Evil Village » est un jeu de tir d’horreur de survie, dans lequel les munitions (en particulier à des niveaux de difficulté plus élevés) sont rares. Surtout sur le pas encore confirmé, niveau de difficulté particulièrement difficile, les joueurs doivent être reconnaissants pour chaque cartouche supplémentaire.

Resident Evil Village sera disponible le 7 mai sur PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Google Stadia et PC. Vous trouverez toutes les informations complémentaires sur les titres d’horreur de Capcom sur notre page thématique à « Resident Evil Village ».