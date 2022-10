Resident Evil Village : Shadow of Rose DLC : bande-annonce et date de sortie

Le développeur de jeux vidéo capcom vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce pour le contenu téléchargeable de »Resident Evil Village »titré »ombre rose ». Le DLC développera l’histoire du jeu, avec le teaser montrant Rose pleurant pour son père, Ethan Winters, après qu’il se soit sacrifié pour la protéger.

Après 16 ans, Rose affronte alors des entités de la ville, son histoire commençant après la fin de » Resident Evil Village », alors qu’elle tente de contrôler les pouvoirs terrifiants qu’elle a développés.

Révélé lors du Summer Fame Fest 2022, » Shadow of Rose » sert de mini suite à » Resident Evil Village », qui se déroule 16 ans après les événements du jeu et sortira le 28 octobre. L’histoire suivra Rose Winters, la fille du protagoniste Ethan Winters, après qu’il ait été révélé qu’elle est une adolescente qui travaille aux côtés de Chris Redfield.

Rose devra apprendre à utiliser ses pouvoirs « terrifiants », les joueurs devant explorer et survivre dans un royaume tordu et mystérieux au sein de la conscience du mégamycète. Plus particulièrement, le DLC reviendra à la perspective à la troisième personne, ce que la série de jeux vidéo n’avait pas fait depuis « Resident Evil 6 ».

Capcom a également annoncé un autre contenu téléchargeable pour le dernier titre de la franchise appelé »Resident Evil Village: Gold Edition », qui ajoutera une perspective à la troisième personne à l’histoire principale du jeu. Il permettra également aux joueurs d’utiliser l’énorme mère vampire, Lady Dimitrescu, dans le mode de tir à la troisième personne appelé » Les mercenaires ».

Le réalisateur de »Resident Evil Village », Kento Kinoshita, a récemment révélé la difficulté de faire de Lady Dimitrescu un personnage jouable, notant que sa grande taille nécessitait qu’elle soit rétrécie. « La taille de Lady Dimitrescu a posé de nombreux défis au cours du développement, mais nous avons finalement pu la mettre en œuvre avec une stature géante, plus grande que tous les autres personnages », a déclaré Kinoshita.

»Resident Evil Village: Gold » et »Shadow of Rose » sortiront le 28 octobre.