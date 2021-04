Resident Evil Village sera le plus grand de la série et permettra à Ethan de courir plus vite

Village de Resident Evil 8 dominera au-dessus de nous dans le vrai sens du terme, car la dernière partie de la série RE met tellement l’accent sur un monde de jeu ouvert et vertical que jamais auparavant dans la série d’horreur. Avec l’aide de cet espace, l’expérience de jeu devrait être encore plus intense et non pas une promenade.

C’est comme ça que Resident Evil Village est gigantesque

Dans l’édition actuelle du Informateur de jeuLe magazine contient de nombreuses informations récentes sur « Resident Evil Village », qui nous donnent des détails sur le Système de mise à niveau des armes aussi bien que nouveaux adversaires de la huitième partie de la série « Resident Evil ». Une autre information intéressante de la part de collègues concerne le monde du jeu, qui est censé différer plus clairement des ramifications précédentes de RE.

Qu’est-ce qui est différent dans Resident Evil 8? En plus d’un sombre look esthétique grotesquequi apparemment aussi sur Dame Dimitrescu a été utilisé, RE8 serait particulièrement perceptible en raison de sa taille (dont Dimistrecu est également un bon exemple). Parce que bien que le nom suggère une ville un peu plus petite, la 8ème partie « Resident Evil » est censée passer par diverses astuces du passé plus grand et en même temps le plus intense la ligne entière sera:

Conception verticale

Zones larges et ouvertes

Options d’interaction dans le monde du jeu

Avancement alternatif

Fait amusant: Soit dit en passant, le village éponyme n’a pas de nom. Nous en découvrirons la raison au cours de l’histoire.

Un éthane plus rapide: Afin que les joueurs puissent progresser de manière adéquate dans le monde du jeu plus large, Capcom a augmenté la vitesse de marche du protagoniste Ethan Winter. Dans le même temps, un peu plus de compétence tactique est attendue d’Ethan. Donc: au lieu de vous frayer un chemin, vous feriez mieux d’explorer les moyens stratégiquement plus intelligents!

Nous avons déjà un premier regard sur cela Plan de RE8 Village peut jeter. © Capcom

Augmentation de l’intensité dans RE8

Mais comment la taille du jeu modifiée est-elle perceptible? La verticalité du jeu d’horreur est particulièrement palpable avec le Rencontres adverses. En particulier, le Loups-garous aka Lycans (Lycans) se sont adaptés à l’environnement vertical en pouvant même escalader les murs et les bâtiments. Ce n’est donc pas forcément plus sûr sur les toits que sur le sol.

Parfois, vous ne pouvez même pas voir vos adversaires et vous devez vous fier à votre audition pour localiser les bêtes intelligentes dans les grands champs de blé, par exemple. S’il est déjà trop tard pour cela, interagir avec des objets à proximité peut être votre dernier recours, comme tirer sur un sac de farine qui restreint temporairement vos ennemis.

Resident Evil Village célèbre sa sortie le 7 mai 2021 sur PS5, Xbox Series X / S, PS4, Xbox One, PC et Google Stadia. Aimez-vous les ajustements au monde du jeu ou préférez-vous qu’il soit un peu plus linéaire que dans les parties précédentes?