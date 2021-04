« Resident Evil: Village »: Avons-nous mal prononcé ‘Lady Dimitrescu?

Même des mois avant la sortie de « Resident Evil: Village », Internet a amené Lady Dimitrescu, la grande méchante apparente du jeu, à devenir un personnage très attendu par les fans de la franchise Capcom, qui ont commencé à l’appeler « Tall Vampire La demoiselle ».

Cependant, la présentation virtuelle faite par Capcom il y a quelques jours aurait soulevé un débat dans lequel les joueurs ont commencé à se demander s’ils ont effectivement prononcé correctement le nom de Lady Dimitrescu, comme on peut le voir dans cette vidéo.

J’ai reçu quelques questions sur la prononciation de Lady Dimitrescu! Capcom m’a expliqué comment le dire correctement (croyez-moi, j’ai demandé) et ils ont approuvé la prise, alors prenez-la pour ce que vous voulez. 😉 https://t.co/GsZuUviEuV – Brittney Brombacher (@BlondeNerd)

« Resident Evil: Village » a eu la participation de la journaliste Brittney Brombacher du podcast ‘What’s Good Games’, qui était en charge de la présentation le jeudi 15 avril dernier. Au lieu de prononcer « cu » à la fin, Brombacher aurait prononcé « Dimitrescu » comme « Dimitris », en insistant sur le « s » à la fin.

Alors que certains utilisateurs de Twitter ont cherché à trouver l’erreur dans la prononciation de Brombacher, le présentateur a noté que ce n’est pas la première fois que cela est remis en question et que la façon de prononcer le nom du personnage vient vraiment directement de Capcom, de sorte que sa prononciation serait complètement officiel.

Parce que les bandes-annonces de «Resident Evil: Village» présentent un décor apparemment inspiré par l’esthétique et le folklore de l’Europe de l’Est, en particulier de la région roumaine, certains joueurs insistent sur le fait que la manière de Capcom de déclarer la prononciation du nom est incorrecte, et que la fin de « Dimitrescu » doit être avec « ku » et non avec « s ».

Ce samedi, Sony a préparé le lancement d’une démo gratuite pour PlayStation 4 et 5, qui sera disponible pour une durée limitée. « Resident Evil: Village » sera disponible à la vente le 7 mai. En plus de ses versions pour la console Sony, il peut être joué sur Xbox One et Series X / Y, en plus de sa version respective sur PC.

