Resident Evil ReVerse: la deuxième bêta ouverte a commencé, mais il y a un hic

Avec Resident Evil Re: Versets Capcom va bientôt en oser un une autre tentative, une réussite Ramification multijoueur pour établir sa prestigieuse franchise d’horreur de survie. Le week-end dernier, les joueurs intéressés ont pu participer à un Bêta ouverte déjà risquer un regard et aujourd’hui lancé sous le nom de Capcom over Twitter a annoncé une deuxième bêta ouverte, mais il y a ici une petite prise.

Resident Evil Re: Verse – La deuxième bêta ouverte n’est pas disponible pour tous les joueurs

Alors que le week-end dernier encore tous les joueurs sur toutes les plateformes, dont le titre a été annoncé, ont été autorisés à plonger dans la mêlée, il y a pour la deuxième Beta ouverte une limitation. Cependant, cela concerne uniquement la version console de « Resident Evil ReVerse »: Sur PlayStation 4 et Xbox One, seuls les joueurs qui ont déjà participé à la première bêta ouverte ont et donc déjà le client correspondant avoir. Sur le PC peut, cependant, via Steam tous les joueurs intéressés participer.

Dans un test bêta supplémentaire ・ PlayStation4 / Xbox One: ceux qui ont déjà téléchargé le jeu

Steam: après avoir téléchargé le jeu depuis le magasin, même les nouveaux joueurs peuvent participer Les conditions de participation ont changé depuis la dernière fois: #SENS INVERSE – Resident Evil Re: Verse officiel (@BIO_REVERSE) 13 avril 2021

La deuxième phase de la bêta ouverte de « Resident Evil Re: Verse » a commencé aujourd’hui, le 14 avril 2021 à 8 h, et se termine le vendredi 16 avril 2021, également à 8 h Heure allemande. La version de jeu du jeu de tir multijoueur est disponible pour les joueurs intéressés sur PlayStation 4, Xbox One et PC (via Steam). Au PlayStation 5 et Xbox Series X / S la bêta ouverte est terminée la rétrocompatibilité des systèmes également jouables. L’objectif des développeurs est que Tester le système de jeu, les Équilibre du jeu aussi bien que Les serveurs.

Dans le jeu multijoueur, les joueurs se glissent dans leur propre peau personnages bien connus de « Resident Evil » comme Jill Valentine, Clair Redfield ou Leon S. Kennedy et affrontez jusqu’à cinq autres joueurs. Comme pour les remakes de « Resident Evil 2 » et « Resident Evil 3 » iCombat à la troisième personne. Trouvez les confrontations dans des endroits familiers à leur tour et les joueurs vaincus reçoivent comme monstres emblématiques de la franchise une seconde chance après leur disparition.

Jill se bat contre trois adversaires Nemesis. / © Capcom

« Resident Evil Re: Verse » est un bonus gratuit, du huitième volet principal de la série survival horror, qui sortira le 7 mai 2021, Resident Evil Villagesera inclus. Le jeu de tir multijoueur sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Comme l’Open Beta, le titre prend également en charge la compatibilité descendante des consoles PlayStation 5 et Xbox Series X / S de nouvelle génération.