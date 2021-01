Resident Evil Re: Verse est un jeu multijoueur PS4, jouera sur PS5 via la compatibilité ascendante

Mettre à jour: Voici une sorte de casse-tête: Resident Evil Re: Verse est en cours de développement pour la PlayStation 4 uniquement, bien qu’il soit fourni avec Resident Evil Village, qui sortira sur PlayStation 5 ainsi que sur PlayStation 4. Capcom explique que le jeu sera jouable sur le système de nouvelle génération de Sony via la rétrocompatibilité.

Le communiqué de presse explique: « Ce bonus de remerciement aux fans présente des graphismes saisissants de style bande dessinée et met les personnages populaires de Resident Evil les uns contre les autres dans des combats à mort de quatre à six joueurs dans des lieux emblématiques de Resident Evil. Les joueurs peuvent choisir parmi une liste préférée des fans. , chacun avec ses propres compétences uniques à maîtriser. Lorsque les joueurs sont vaincus au combat, leur personnage réapparaît en mutant en arme biologique pour se venger de leurs ennemis. Plus d’informations sur Resident Evil Re: Verse seront partagées ultérieurement. «

Histoire originale: Tout comme avec Resident Evil 3, l’éditeur Capcom propose à nouveau un mode multijoueur gratuit avec l’une de ses campagnes phares. Cette fois, tous ceux qui achèteront Resident Evil Village bénéficieront également de Resident Evil Re: Verse, une expérience en ligne à six personnes axée sur les personnages préférés des fans comme Leon S. Kennedy et Claire Redfield.

La bande-annonce de révélation – lancée lors de la diffusion en direct de Resident Evil Showcase – était légère sur les informations. Le jeu semble adopter un style artistique peu orthodoxe: il a un look de bande dessinée cel-shaded. Nous savons que la société prévoit une version bêta fermée pour cela, car elle a récemment accepté des candidats pour cela. Nous en saurons probablement plus bientôt.