Resident Evil Re: Verse est sur le point de sortir en bêta ouverte

Dans la présentation japonaise récemment diffusée Jouer! Jouer! Jouer! il y avait de nouvelles informations sur divers jeux PlayStation du Japon. Y compris Village de Resident Evil 8 et la partie multijoueur Resident Evil Re: Versets, qui est un jeu à part entière.

Resident Evil Re: Verse Open Beta

Pendant RE8 un de plus Démo au printemps qui est censé se concentrer sur les batailles du jeu, « Resident Evil Re: Verse » obtient une version bêta ouverte tout de suite, afin que chacun puisse jeter un coup d’œil au jeu de tir multijoueur à l’avance.

Quand la bêta ouverte a-t-elle lieu? La version bêta ouverte de Re: Verse sera publiée à partir de 8 avril 2021 à 8 heures Heure allemande jusqu’au 11 avril 2021 à 8 h se produire.

Sur quelles plateformes joue-t-il? Le test est effectué sur le PS4 et Xbox One tenu. Grâce à la compatibilité descendante, la participation est certainement également possible via PS5 et Xbox Series X / S.

Pour démarrer le téléchargement, vous devez effectuer un Identifiant Capcom connecté à votre matériel.

Quand commence la précharge? Les données peuvent être téléchargées en Allemagne sur 6 avril 2021 à 2 h commencé le matin afin que vous puissiez commencer à jouer à temps pour le début de la bêta ouverte.

Retrouvez toutes les actualités du stream de « Resident Evil 8 Village » ici:

Et plus d’informations sur le jeu de tir multijoueur « Resident Evil Re: Verse » peuvent être trouvées ici dans cet article:

Le jeu sortira avec RE8 sur 7 mai 2021, il est donc inclus gratuitement dans le jeu principal.