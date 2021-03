Resident Evil: La date de sortie de Welcome to Raccoon City est reportée jusqu’à Thanksgiving

Les fans de zombies devront attendre un peu plus longtemps pour retourner à Raccoon City. Sony Pictures a choisi de retarder la sortie de Resident Evil: Bienvenue à Raccoon City, le prochain redémarrage du film de la célèbre franchise de jeux vidéo d’horreur. La bonne nouvelle est que l’adaptation sortira toujours en salles plus tard cette année. Ce sera juste plus tard que prévu.

Sony avait précédemment prévu le redémarrage de Resident Evil le 3 septembre. Il arrivera désormais dans les salles le 24 novembre. Cela donne au studio près de trois mois supplémentaires de coussin. La situation des cinémas s’améliore et le box-office reprend lentement vie. D’ici novembre, nous devrions être de retour à quelque chose de plus proche de la normalité. En attendant, cela pourrait donner aux cinéastes un peu plus de temps pour resserrer les choses dans les coulisses, tout en assurant le plus grand retour sur investissement possible.

Alors que les choses ont commencé à s’améliorer, les studios ont commencé à raffermir leurs stratégies de sortie. Disney a récemment mélangé son calendrier de sortie, qui comprenait le changement Veuve noire jusqu’en juillet, tout en le rendant également disponible sur Disney + à ce moment-là. Spirale: du livre de Saw remonté d’une semaine, Combat mortel a été retardé d’une semaine, tout comme Venom: Que le carnage soit. Mais changer d’une semaine est bien meilleur que les retards indéfinis auxquels la plupart des blockbusters ont été confrontés en 2020.

Le redémarrage de Resident Evil présente des noms familiers des jeux. Il met en vedette Kaya Scodelario comme Claire Redfield, Robbie Amell comme Chris Redfield, Hannah John-Kamen comme Jill Valentine, Tom Hopper comme Albert Wesker, Avan Jogia comme Leon S.Kennedy, Neal McDonough comme William Birkin et Donal Logue comme Chief Irons. Le réalisateur Johannes Roberts a récemment révélé le titre officiel du film lors de l’édition numérique de SXSW. Sony, peu de temps après, a publié une première image, taquinant un retour à Raccoon City.

Resident Evil: Bienvenue à Raccoon City se déroule dans la maison autrefois en plein essor du géant pharmaceutique Umbrella Corporation. Raccoon City est maintenant une ville mourante du Midwest. Le départ de l’entreprise a condamné la ville à devenir une terre en friche, avec un brassage maléfique juste sous la surface. Lorsque ce mal se déchaîne, les habitants de la ville sont à jamais changés. Un petit groupe de survivants doit se regrouper pour découvrir la vérité derrière Umbrella et passer la nuit.

Le film adaptera les deux premiers jeux de la série à succès de Capcom. Johannes Roberts a confirmé qu’il ne sera en aucun cas lié à la version précédente de la franchise, qui mettait en vedette Milla Jovovich et a fonctionné de 2002 à 2017. Roberts a également expliqué qu’il avait été influencé par John Carpenter, en particulier Assaut sur l’enceinte 13 et Le brouillard.

Resident Evil a vendu plus de 105 millions d’exemplaires de ses différents titres au fil des ans. La dernière entrée, Resident Evil Village, devrait arriver en mai. Les films ont rapporté plus de 1,2 milliard de dollars dans le monde, ce qui en fait la franchise de films de jeux vidéo la plus réussie de l’histoire. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle a déjà été rapportée par Variety.

