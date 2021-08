Resident Evil: Bienvenue à Raccoon City, les premières photos révèlent Leon, Claire et Wesker

Photos de premier coup d’oeil pour Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City ont été révélés, donnant aux fans un premier aperçu des nouvelles incarnations des personnages préférés des fans des jeux. En développement chez Screen Gems pour une sortie en novembre, Bienvenue à Raccoon City est écrit et réalisé par Johannes Roberts (47 mètres plus bas, Les étrangers : proie la nuit). Il sert de redémarrage de la série de films sans lien avec les versements précédents de Paul WS Anderson et Milla Jovovich.

Avec Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City, Johannes ramène la série à ses racines. Plusieurs personnages des jeux vidéo originaux seront amenés pour un film beaucoup plus fidèle au matériel source. Avec trois premières photos, qui ont d’abord été publiées exclusivement chez IGN, cela devient beaucoup plus évident. Nous pouvons voir plusieurs personnages familiers qui ressemblent beaucoup à la façon dont ils sont apparus dans Resident Evil et Resident Evil 2, et vous pouvez jeter un oeil par vous-même ci-dessous.

Premier aperçu de Resident Evil : Welcome To Raccoon City, un prochain film basé sur RE1+2https://t.co/b84fv8vXDJ Entretien avec le réalisateur Johannes Robertshttps://t.co/sBUzhef8WVpic.twitter.com/Uos4AQ5szc – Nibel (@Nibellion) 30 août 2021

Dans une image, clairement inspirée du remake du jeu vidéo Resident Evil 2, Leon S. Kennedy (Avan Jogia) et Claire Redfield (Kaya Scodelario) se tiennent dans un couloir avec des armes à la main, prêtes à affronter des créatures infectées par le virus T . Dans la tradition du jeu vidéo, Leon arrive à Raccoon City pour commencer sa première journée sur le RPD juste au moment où une épidémie virale ravage la ville. Il est rejoint par Claire qui est également venue en ville à la recherche de son frère.

Une autre photo montre quatre autres personnages, qui figuraient tous dans le jeu vidéo original. Cela nous donne un aperçu d’Albert Wesker (Tom Hopper), Brad Vickers (Nathan Dales), Jill Valentine (Hannah John-Kamen) et Chris Redfield (Robbie Amell). Jill n’a plus son béret signature et les lunettes de soleil de Wesker sont introuvables, mais à part ça, on dirait que l’alambic vient tout droit du match.

Une autre photo nous donne un aperçu d’un méchant mémorable du Resident Evil remake, Lisa Trevor (Marina Mazepa). Après avoir été soumise à des expérimentations cruelles par Umbrella pendant des années, Lisa s’est transformée en une monstruosité dangereuse cachée au plus profond du manoir Spencer. Johannes Roberts porte définitivement une attention particulière aux détails, Lisa ayant l’air identique à son homologue du jeu vidéo.

Via Sony Pictures Releasing, le synopsis officiel de Resident Evil: Welcome to Raccoon City se lit comme suit: » Autrefois la maison en plein essor du géant pharmaceutique Umbrella Corporation, Raccoon City est maintenant une ville mourante du Midwest. L’exode de l’entreprise a laissé la ville en friche … avec un grand mal se prépare sous la surface. Lorsque ce mal est déchaîné, les habitants de la ville sont à jamais… changés… et un petit groupe de survivants doit travailler ensemble pour découvrir la vérité derrière Umbrella et passer la nuit. «

Outre les acteurs et personnages susmentionnés, le film met également en vedette Lily Gao dans le rôle d’Ada Wong, Neal McDonough dans le rôle de William Birkin, Donal Logue dans le rôle du chef Brian Irons et Chad Rook dans celui de Richard Aiken. C’est un mélange complet de personnages des deux premiers jeux vidéo de la série, suggérant que l’intrigue du film comportera des éléments inspirés des deux jeux. Sony Pictures Releasing sortira Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City le 24 novembre 2021. Les premières photos ont été publiées pour la première fois par IGN.

