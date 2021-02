Resident Evil 8 Village: que signifie le message top secret?

Capcom fait actuellement sensation parmi les fans de « Resident Evil » qui sont enthousiasmés par la grande dame vampire Resident Evil 8 peut à peine dormir! Ok, ce n’est pas si mal. Mais certes Dame Dimitrescu est un personnage extrêmement excitant.

Mais qui est Lady Dimitrescu? Peut-être un nouveau Tyrant à la M. X et Nemesis? Nous avons rassemblé ici tous les faits actuels:

Resident Evil 8 obtient un nouveau teaser cryptique

Le prochain tour est maintenant sur le compte Twitter officiel du jeu. Capcom a partagé un message avec la base de fans qui est assez crypté.

Il s’agit d’un « Message strictement confidentiel », Expéditeur inconnu. Cette personne inconnue a enregistré quelques événements et donc pour un instance inconnue documentée. Ici vous pouvez voir le message:

Qu’y a-t-il dans le message secret?

Certains sont écrits, d’autres sont noircis afin que nous ne puissions lire que des parties du message. C’est aussi un document RE-VIII, donc « Resident Evil 8 Village ».

En détail, c’est un Journal de terrain, c’est-à-dire un journal de terrain, sur lequel sont enregistrés les événements survenus sur le site.

Dans le document, quelqu’un est surveillé dans un lieu top secret. On parle de Traces et sang sur l’itinéraire. De plus, les corps sont Terrain au sol été.

Jusqu’ici, tellement cryptique.

Que signifie le message secret?

Cependant, les fans sont sur leurs gardes et ont déjà trouvé les premiers parallèles pour déchiffrer presque complètement le message.

dans le Édition Collector du jeu il y a une carte sur laquelle un emplacement spécifique est imprimé. L’utilisateur de Twitter naven0m suppose donc que la première ligne dit ce qui suit:

« Rapport de Maison Beneviento« , Donc la maison de Beneviento.

La première lettre du message semble en fait être un B majuscule. La deuxième partie devrait concerner le village. Donc le soi-disant « Village » être signifié.

Le dernier paragraphe est la phrase suivante, celle avec le mot supprimé « Château » semble complet:

« Maintenant, commencez à enregistrer les occupants du château et les activités. »

Donc avec la dernière partie sont les Evénements au « Château » Dimitrescu signifiait que cela avait à voir avec la grande dame vampire et ses filles ainsi que leurs prisonniers.

Qui a écrit le message?

Maintenant, il y a des spéculations qui pourraient écrire un tel message. Bien sûr, ça pourrait être parfait personne inconnue le sien. Mais il est également possible que cela vienne de quelqu’un que vous connaissez.

Nous savons déjà que Chris Redfield dans RE8 joue le jeu et ses motivations sont encore totalement inconnues.

Nous ne savons pas s’il a écrit ce message. Mais nous savons que Chris n’est plus le même qu’avant. Capcom a déjà indiqué qu’il s’agissait de Caractère une grande torsion va donner.

Mais nous savons aussi qu’il est en Resident Evil 7 a travaillé pour Neo-Umbrella. Préparer un tel rapport pour une nouvelle organisation parapluie semble tout à fait compréhensible, qui peut superviser toutes les activités autour d’Ethan Winters, qu’ils ont finalement rencontrés dans RE7 via Chris Redfield.