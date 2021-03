Resident Evil 8 Village: de multiples chemins et une plus grande sélection d’armes permettent à votre style de jeu de fonctionner librement

Avancer plein d’action, se faufiler sans être détecté ou simplement pisser de peur? Village de Resident Evil 8 vous rencontrera divers Fonctionnalités de jeu Laissez libre cours à votre style de jeu. Être comme ça chemins alternatifs commandé et le Sélection d’arme tombe par rapport à son prédécesseur beaucoup plus étendu en dehors.

Vous avez le choix de la façon de procéder

Dans un flux récemment diffusé, les deux ont montré Directeurs de jeu vers RE8 quelques innovations intéressantes que nous avons dans le Jeu de survie d’horreur attendre. Nous résumons pour vous les informations les plus importantes de manière compacte.

« Resident Evil 8 Village » sera apparemment pas si strict comme le prédécesseur Resident Evil 7. Il devrait y avoir plusieurs endroits dans le jeu qui vous donnent le Choix de plusieurs chemins laisser. Cela vous permet de décider par vous-même de vous opposer à des adversaires ou d’éviter une confrontation en étant entièrement vous-même Furtif se faufiler.

Plus d’action et d’armes

En général, cependant, une plus grande Focalisation sur l’action que dans le prédécesseur direct « Resident Evil 7 » a suivi. Alors on devient indispensable au fur et à mesure que le jeu progresse une plus large gamme d’armes nécessaire qu’avec la famille Baker. Vous en obtiendrez probablement la plupart à Concessionnaires que l’on retrouve à plusieurs endroits du jeu (heureusement des zones sûres) et qui élargit souvent sa portée.

Il propose non seulement des armes puissantes et diverses améliorations pour vos projectiles, mais également des munitions, des objets de guérison, des recettes d’artisanat et quelques fonctionnalités spéciales sur lesquelles les développeurs ne souhaitent pas donner plus d’informations pour le moment.

C’est à vous de décider comment vous jouez: L’arsenal beaucoup plus étendu et les itinéraires alternatifs vous offrent la possibilité d’en obtenir un style de jeu individuel utiliser. Aimez-vous enfoncer le plomb dans vos adversaires ou préférez-vous la furtivité?

Resident Evil 8 ne convient pas forcément aux débutants

Pour le terrain depuis Resident Evil 8 Village Connaissances antérieures à condition detel que rapporté par les principaux développeurs du jeu d’horreur. Les parties intéressées devraient avoir joué certaines des parties précédentes afin de pouvoir suivre l’histoire dans son intégralité. Cela s’applique particulièrement à « Resident Evil 7 », car RE8 fait suite à sa fin. Balayer aussi Ethan Winters en tant que protagoniste ainsi que d’autres personnages de RE7.

Après tout, un personnage complètement nouveau est très important. Dame Dimitrescu impressionne non seulement avec elle taille surhumaine, mais aussi avec leur charisme imprévisible. On pouvait déjà voir la serrure de l’antagoniste dans le Démo Maiden explorer – un une autre démoqui comprend une section du jeu final est encore à venir. Ensuite, nous pouvons avoir une meilleure image de Resident Evil 8 Village.

Les fonctionnalités DualSense sont prises en charge

Le Version PS5 utilisera les fonctionnalités du Contrôleurs DualSense fais. Selon l’arme, le gâchette adaptative avoir une résistance adaptée. Seront également rétroaction haptique pris en charge, mais les développeurs ont laissé des informations plus détaillées ouvertes.

« Resident Evil 8 Village » sortira le 7 mai 2021 pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S / X et PC.