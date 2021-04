Resident Evil 4 est en cours d’adaptation pour la réalité virtuelle, mais il est exclusif à Oculus Quest 2

MYAREADESIGN 4 chaises KARTELL LOUIS GHOST + 4 coussins IL CUSCINO (Bleu - Faux cuir Uruguay)

LOUIS GHOST: Un petit fauteuil confortable en polycarbonate transparent et coloré,du design Louis XV : l’archétype du baroque revisité pour étonner, émouvoir, fasciner. Louis Ghost est l’exemple le plus hardi au monde d’injection de polycarbonate en un seule moule. En dépit de son aspect évanescent et