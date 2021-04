«  Resident Alien  » renouvelé pour une deuxième saison sur Syfy

Ce sont les fans officiels de science-fiction: « Resident Alien » sera renouvelé pour une deuxième saison, Syfy a annoncé . Cette nouvelle survient après que la superbe comédie de science-fiction a diffusé la finale de la première saison et elle n’a pas déçu.

Pour tous ceux qui ne l’ont pas vu – pour commencer, vous manquez quelque chose – la série se concentre sur un extraterrestre qui s’écrase sur Terre et assassine un homme nommé Dr Harry Vanderspeigle (joué par Alan Tudyk) et assume son identité.

L’étranger, dont le vrai nom est prononcé N / A [click] ka-tay-ahla-Oooay, a pour mission de détruire tous les humains sur Terre. Cependant, il doit essayer de se fondre dans les autres habitants d’une petite ville du Colorado afin d’éviter d’être détecté pendant qu’il cherche des composants vitaux de son vaisseau spatial qui sont maintenant enterrés dans la neige sur les montagnes voisines.

Pendant le temps qu’il passe à connaître les habitants de la petite ville, Harry apprend l’humanité et commence à douter de sa mission. Il y a des personnages incroyables, chacun avec leurs propres histoires sur lesquelles nous en apprenons davantage, notamment Asta Twelvetrees (Sara Tomko), D’Arcy Bloom (Alice Wetterlund) et le shérif Mike Thompson (Corey Reynolds).

Cependant, un jeune garçon, Max Hawthorne (Judah Prehn) est différent du reste des citadins car il possède un gène rare qui lui permet de regarder au-delà de la forme humaine assumée de Harry et de le voir dans son état extraterrestre naturel. Mais, bien sûr, personne ne le croit.

Harry se débat avec même les coutumes humaines les plus élémentaires et au début, il y a un peu trop de Tudyk qui tourne et fait d’étranges visages « extraterrestres », mais une fois que la série trouve son pied un épisode ou deux dans la première saison, Tudyk commence à jouer sans doute son rôle le plus beau et le plus drôle à ce jour et l’humour sombre et souvent adulte de la série est extrêmement divertissant.

Le générique d’ouverture montre des images amusantes tirées d’un guide «Comment survivre sur Terre» rédigé pour les visiteurs de notre planète. (Crédit d’image: SYFY / Huge Designs)

Il y a un certain nombre de relations qu’il est agréable de regarder se dérouler tout au long de la saison, en particulier le shérif Thompson et son adjoint, Liv Baker (Elizabeth Bowen) et Max et ses parents, Kate (Meredith Garretson) et Ben (Levi Fiehler). Certains grands camées incluent Terry O’Quinn, Giorgio A. Tsoukalos et Linda Hamilton.

L’émission a été adaptée par Chris Sheridan (qui est également producteur sur « Family Guy ») à partir d’une série de bandes dessinées des créateurs britanniques Peter Hogan et Steve Parkhouse et publiée par Dark Horse. Espérons que Syfy réalise le potentiel de cette émission et ne l’annule pas prématurément comme ils l’ont fait avec «The Expanse», «Dark Matter», «Helix», «Caprica» et «Stargate Universe».

Chaque épisode est disponible pour regarder sur Peacock, le service de streaming de NBC, et vous pouvez également télécharger l’application gratuite Syfy pour de nombreux contenus supplémentaires « Resident Alien ». Le site Web a également beaucoup de contenu de qualité.

