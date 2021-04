Réservoir d’eaux usées toxiques en Floride au bord de l’effondrement; état d’urgence déclaré

Le comté de Manatee, en Floride, est en état d’urgence et les habitants sont évacués car un réservoir d’eaux usées toxiques est au bord de l’effondrement, et le gouverneur Ron DeSantis a déclaré que les équipes s’efforçaient de prévenir « une véritable situation d’inondation catastrophique ».

Les familles d’au moins 316 maisons ont reçu l’ordre d’évacuer samedi après que les responsables ont averti que le réservoir de Piney Point, à environ 40 miles au sud de Tampa, pourrait inonder les maisons de 15 à 20 pieds d’eau s’il s’effondrait.

Le réservoir contient un mélange d’eau salée, d’eau douce, d’eaux usées et de ruissellement d’engrais. DeSantis a précisé dimanche que l’eau n’était pas radioactive après que des inquiétudes aient été soulevées car les étangs sont en piles de phosphogypse, un sous-produit radioactif solide de la fabrication d’engrais.

En raison d’une possible rupture d’eau salée mixte du réservoir sud de l’installation de Piney Point, j’ai déclaré l’état d’urgence pour le comté de Manatee afin de garantir que les ressources sont allouées pour la réponse et le rétablissement nécessaires. – Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) 3 avril 2021

Une partie du mur de soutènement du réservoir a été déplacée latéralement, ce qui signifie qu’un effondrement total de la structure est possible, ont déclaré des responsables de la sécurité publique du comté de Manatee. Si cela se produisait, 600 millions de gallons d’eau pourraient quitter la piscine de rétention en quelques minutes, ont-ils déclaré.

Une usine de gaz naturel qui fournit de l’énergie à des millions de personnes dans la région se trouve également dans la zone inondable, ce qui suscite des inquiétudes supplémentaires.

Une prison à un mile de l’étang qui fuyait n’avait pas encore dû évacuer, mais les autorités déplacent les gens vers un étage supérieur et placent des sacs de sable au rez-de-chaussée. L’administrateur du comté de Manatee, Scott Hopes, a déclaré que la zone pourrait être inondée de plusieurs pieds d’eau.

Les équipes s’efforcent de faire sortir l’eau du réservoir le plus rapidement possible, mais cela pourrait prendre plus d’une semaine. Environ 22 000 gallons d’eau sont rejetés par minute, et Hopes a déclaré qu’il s’attend à ce que le risque d’effondrement diminue dans quelques jours.

L’Environmental Protection Agency envoie un représentant au centre de commandement du comté de Manatee, ont indiqué des responsables.

«Nous espérons que la contamination n’est pas aussi grave que nous le craignons, mais nous nous préparons à des dommages importants à Tampa Bay et aux communautés qui dépendent de cette précieuse ressource», a déclaré Justin Bloom, fondateur de l’organisation à but non lucratif Suncoast Waterkeeper, basée à Sarasota, dans un communiqué. déclaration.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com.