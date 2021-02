Renouvellement du permis de conduire: tout ce que vous devez savoir

Après vous avoir présenté le nouveau modèle de permis de conduire, nous parlons aujourd’hui à nouveau du document qui certifie que nous pouvons conduire.

Indépendamment de la date imprimée sur le permis de conduire, il a des périodes spécifiques où il doit être renouvelé.

Dans cet article, nous vous expliquons quand vous devez revalider votre permis de conduire, comment et où vous pouvez le faire et ce qui se passe si vous ne le faites pas.

Quand dois-je renouveler ma licence?

Il y a deux circonstances dans lesquelles vous devez renouveler / revalider votre permis de conduire: à l’expiration de la date d’expiration imprimée ou en fonction de votre tranche d’âge.

Si dans le premier cas savoir quand il faut renouveler la carte est simple – regardez-le – dans le second il y a quelques règles que nous vous expliquerons.

Dans le cas des conducteurs du groupe I (catégories AM, A1, A2, A, B1, B et BE, cyclomoteurs et tracteurs agricoles), les délais varient en fonction de la date à laquelle le permis de conduire a été obtenu:

Lettre tirée avant le 2 janvier 2013:

Revalidation à 50 ans sans besoin de certificat médical;

Revalidation à 60 ans avec certificat médical;

Revalidation à 65 ans avec certificat médical;

Revalidation à 70 ans et tous les 2 ans toujours avec un certificat médical.

Si la lettre a été tirée entre le 2 janvier 2013 et le 30 juillet 2016 et avant l’âge de 25 ans, elle doit être revalidée:

Revalidation à la date indiquée sur le permis de conduire sans avoir besoin d’un certificat médical;

Revalidation tous les 15 ans, après la date de la 1ère revalidation jusqu’à l’âge de 60 ans, sans besoin de certificat médical;

Revalidation à 60 ans avec certificat médical;

Revalidation à 65 ans avec certificat médical;

Revalidation à 70 ans et tous les 2 ans par la suite avec certificat médical.

Enfin, si la lettre a été tirée après le 30 juillet 2016, les délais sont les suivants:

Revalidation tous les 15 ans après la date de qualification jusqu’à l’âge de 60 ans (sans présentation de certificat médical);

Revalidation à 60 ans avec certificat médical (les conducteurs qui passent le permis pour la première fois à l’âge de 58 ans ou plus effectuent la 1ère revalidation à 65 ans);

Revalidation à partir de 60 ans tous les 5 ans avec un certificat médical;

Revalidation à partir de 70 ans tous les 2 ans avec un certificat médical.

De quels documents ai-je besoin et où puis-je renouveler?

Les demandes de validation de permis de conduire peuvent être effectuées sur IMT Online, sur Citizen’s Space ou chez un partenaire IMT. Si la revalidation est effectuée en personne, il est nécessaire de présenter:

permis de conduire actuel;

pièce d’identité avec résidence habituelle (par exemple, carte de citoyen);

Numéro d’identification fiscale;

certificat médical électronique dans les situations mentionnées ci-dessus.

Si la revalidation du permis de conduire se fait en ligne, il est nécessaire de présenter:

le numéro de contribuable et le mot de passe du portail financier ou de la clé mobile numérique pour vous inscrire à IMT en ligne;

certificat médical électronique (voir ci-dessus dans quelles situations) et / ou certificat psychologique qui devra être numérisé (voir ci-dessus dans quelles situations).

Combien coûte le duplicata du permis de conduire?

La commande d’un duplicata a un coût de 30 euros pour tous les conducteurs, sauf s’ils ont 70 ans ou plus, où le coût est de 15 euros. Si la commande est passée via le portail IMT Online, il y a une réduction de 10%.

Si vous ne révalidez pas votre permis de conduire dans les délais légaux, que se passe-t-il?

La demande de revalidation du permis de conduire doit être faite dans les six mois avant la date d’expiration. Si la date d’expiration est dépassée et que nous continuons à conduire, nous commettons une infraction routière.

Si nous prévoyons plus de deux ans et jusqu’à cinq ans pour la période de revalidation, nous devrons effectuer un examen spécial, constitué de preuves pratiques. Si cette période dépasse cinq ans et jusqu’à une limite de 10 ans, nous devrons suivre une formation spécifique avec succès et passer un examen spécial avec épreuve pratique.

COVID-19[feminine

Une dernière note pour ceux qui ont vu leur permis de conduire expirer le 13 mars 2020, date à laquelle des mesures extraordinaires ont été prises pour lutter contre la pandémie: selon les dispositions du décret-loi n ° 87-A / 2020, du 15 octobre, la validité du permis de conduire a été prolongée jusqu’au 31 mars 2021.

Source: IMT.