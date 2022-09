Renfield Star Nicolas Cage taquine l’origine de sa voix de Dracula

Nicolas Cage est un acteur qui a fait de très bons films et de très mauvais, mais en ce moment, la star connaît une renaissance qui devrait se poursuivre avec son rôle principal de Dracula dans la comédie d’horreur d’Universal, Renfield. En tant que personnage interprété par des dizaines d’acteurs à l’écran, Cage apportera son propre style unique au comte emblématique, et il a récemment expliqué comment il avait développé sa voix pour le rôle.





Basé sur le personnage classique du roman de Bram Stoker, Renfield est le dernier film issu de la refonte par Universal de leurs anciens films de monstres qui devaient à l’origine être ramenés à la vie dans le cadre de la Univers sombre. Cependant, lorsque le plan initial a échoué avec sa première sortie, le Tom Cruise-vedette La momie, Universal a emprunté une voie différente pour apporter ses anciennes propriétés à un nouveau public. Bien que l’on sache peu de choses sur l’intrigue du film, Cage a été vu en costume et maquillage complet de Dracula sur certaines photos de tournage, et en parlant à Variété pour promouvoir son nouveau film, Traversée du boucher, il a expliqué comment il s’était inspiré de Christopher Lee et de son propre père pour le rôle. Il a dit:

FILM VIDÉO DU JOUR

« [It’s] une sorte de fusion d’une sorte d’accent d’August Coppola du centre de l’Atlantique combiné à un peu de Christopher Lee, avec un peu d’Anne Bancroft pour faire bonne mesure.

Vous pouvez regarder la vidéo, qui a vu Cage continuer à montrer sa voix ici.





Renfield sera présenté en avril 2023.

Images universelles

Avec le tournage terminé sur Renfieldle film ne tardera pas à sortir en salles, avec sa date de sortie actuelle fixée au 14 avril 2023. Avec Cage dans le rôle de Dracula, ce qui est probablement l’une des plus grandes attractions du film, Nicholas Hoult sera jouant le rôle titulaire du serviteur amoureux du comte, et d’autres stars incluent Awkwafina, Ben Schwartz, Adrian Martinez, Bess Rouss, Shohreh Agdashloo et James Moses.

Le film a subi quelques changements depuis sa première conception par Les morts qui marchent créateur Robert Kirkman, et le scénario a ensuite été écrit par Communauté et Rick et Morty scribe Ryan Ridley. La combinaison de l’horreur de Kirkman et des références comiques de Ridley donnera sans aucun doute une bonne idée de la façon dont le film tracera une ligne entre les deux genres, et cela pourrait aider le film à être un autre succès pour Universal sur sa nouvelle voie pour faire revivre ses vieux monstres de cinéma. d’une manière moderne et unique.

Alors que de nombreuses versions de Draculaet d’autres films basés sur les personnages créés par Bram Stoker, se déroulent généralement à une époque lointaine, Renfield se déroulera de nos jours, ce qui pourrait bousculer les aspects archaïques du roman original et donner un aspect comique à la présence de Dracula si le comte s’est réveillé après un certain nombre d’années et se retrouve confronté à certains aspects modernes de la vie qu’il n’a aucune connaissance réelle de. Naturellement, il sera plus facile de se faire une meilleure idée de ce qu’est le film lorsqu’une première bande-annonce de Renfield apparaît un peu plus tard cette année.