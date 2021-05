Renfield: Robert Kirkman parle de son spin-off «  Dracula  »

Nintendo T-Shirt Homme Mario Kart Here We Go Wario Nintendo - Gris Clair - L - Light Grey

Le truc de Wario c'est les pièces et sa première apparition c'était dans Mario Land en temps que antagoniste principal.Son rire est connu de tous, comme l'est son appétit pour l'or et il est apparu dans différents spin off comme Warioland et Warioware bien qu'il ait également fait toute une pléthore d'apparitions dans des jeux Super Mario comme par exemple Super Smash Bros pour n'en citer qu'un. Ce T-shirt est produit sous licence officielle et porte le sceau de qualité Nintendo.T-shirt 90% Coton et 10% PolyesterCoton tracé éthiquementTaille slim, si vous préférez les T-shirts un peu plus larges, commandez une taille au-dessus.