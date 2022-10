Rencontrez tous les gagnants de la livraison Ariel 2022

Le cinéma est de retour. Après que la pandémie ait forcé une cérémonie virtuelle et grise, la cérémonie de remise des prix Ariel est revenue en personne pour être commentée, débattue et applaudie parmi les membres de l’industrie cinématographique, la presse et les invités. Les films mexicains étaient à nouveau une raison d’interagir physiquement. De loin également, mais se sentant présents, les téléspectateurs ont pu suivre la diffusion via la télévision et le streaming.

C’était une cérémonie qui a également touché une corde sensible avec le rappel de ces figures nationales du cinéma qui nous ont quittés tout au long de l’année : Jorge Fons, Lourdes Grobet, Felipe Cazals, Susana Dosamantes, Vicente Fernández Meche Carreño.

C’était aussi spécial parce que la présence féminine dominante dans les domaines créatifs et techniques des œuvres nominées et lauréates. En revanche, ce n’était pas sans controverse en raison des récompenses décernées; Les avis étaient partagés sur les films qui méritaient plus de chance et ceux qui ne devraient pas remporter le prix.

Liste des gagnants de l’Ariel 2022

Meilleur film

Nuit de feu

meilleure adresse

un film policier

Alonso Ruizpalacios

Meilleure performance masculine

un film policier

Raúl Briones

Meilleure prestation féminine

un film policier

Monique de Carmen

Meilleur long métrage d’animation

Un film d’oeufs

Gabriel Riva Palacio Alatriste

Palais Rodolfo Riva Alatriste

Meilleur long métrage documentaire

un film policier

Alonso Ruizpalacios

Meilleur film ibéro-américain

le bon patron

Fernando Léon de Aranoa (Espagne)

Meilleur scénario original

un film policier

David Gaitan et Alonso Ruizpalacios

Meilleur scénario adapté

Nuit de feu

Tatiana Huezo

ariel doré

Diane Bracho

meilleure conception artistique

les minutes noires

Yvonne Mendoza

meilleur maquillage

L’exorcisme de Carmen Farias

Mari Paz Robles

Nuit de feu

Roberto Ortiz et Ana Flores

meilleure garde-robe

les minutes noires

Avril Alamo

meilleure musique originale

Choses impossibles

Andrés Sanchez Maher, Gus Reyes

meilleure photographie

Nuit de feu

Dariela Ludlow

Meilleur premier long métrage

nœud mixtec

croix d’anges

meilleur montage

un film policier

Jibran Aswad

meilleur son

Nuit de feu

Lena Esquenazi, Federico G. Jordan, Paulo Gama

Les meilleurs effets spéciaux

Nuit de feu

Ricardo Arvizu Jr.

Meilleur co-acteur masculin

les minutes noires

Kristian Ferrer

Meilleure performance féminine

Nuit de feu

bataille mayra

Meilleur nouveau venu par intérim

blanc d’été

Adrien Rossi

Meilleur court métrage de fiction

Le rêve le plus long dont je me souvienne

Charles Lénine

Meilleur court métrage documentaire

fleurs simples

Marianne X Rivera

Meilleur court métrage d’animation

L’oncle

Juan J Médine

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂