Rencontrez l’idole du groupe Rookie Boy qui était presque membre de NCT, TXT, Stray Kids & TREASURE

Les groupes de recrues de cette année regorgent de tant de talents, il ne fait aucun doute qu’ils continueront à devenir des stars. En particulier, un membre du prochain groupe de garçons BAE173 a un tel potentiel de star, il a été choisi à l’origine par toutes les plus grandes agences de Corée du Sud!

BAE173 est un groupe de garçons de 9 membres qui fera ses débuts sous Studio PocketDol le 19 novembre avec leur première chanson, «Crush on U». BAE173 membres Hangyul et Dohyon sont déjà bien connus de leur temps Produire X 101, où les deux membres ont marqué des points dans le groupe temporaire X1. Mais il y a aussi un autre membre notable à surveiller…

Âgé de 16 ans, Doha est rappeur et chanteur du nouveau groupe de garçons du PocketDol Studio. Cependant, son agence (qui est une filiale de DIA et 1the9la société de, Divertissement MBK) n’est pas le seul à essayer de le prendre.

Doha a commencé sa carrière en tant qu’enfant acteur à succès sous son nom de naissance, Na Gyumin. Il a commencé à apparaître dans des publicités télévisées à l’âge de quatre ans seulement, et a depuis agi pour de grandes marques comme Samsung, Pizza Hut, et Hyundai.

Parallèlement à sa carrière publicitaire (qui comprend également le mannequinat et les tournages de magazines), Doha a rapidement progressé vers les drames et les films. Certaines de ses œuvres les plus remarquables comprennent tvNsérie populaire de Répondre 1994 et SBSde Au beau toi, où il a joué une jeune version de SHINeede Minho.

Artiste né et mignon de surcroît, il n’est pas surprenant que de nombreuses agences de K-Pop aient un œil sur Doha depuis qu’il était enfant. En fait, à l’âge de 8 ans seulement, il a été approché par non pas un, pas deux, mais dix agences. Ce qui est encore plus impressionnant, c’est que la liste des agences qui ont essayé de lancer Doha comprenait divertissement SM et Divertissement à grand succès.

Et cela ne s’arrête pas là – Doha a également passé des auditions pour Divertissement YG et Divertissement JYP dans sa jeunesse.

Bien qu’il n’y ait aucune garantie qu’il aurait fait ses débuts sous ces sociétés, il est tout à fait possible qu’il ait pu faire partie de NCT, SMS, Enfants errants ou TRÉSOR s’il avait décidé de signer avec eux.

Certaines des autres agences qui auraient approché Doha par le biais des médias sociaux ou dans la rue incluaient Divertissement Woollim, Toute nouvelle musique, Musique source, Divertissement de vaisseau spatial, et Pledis Entertainment. Cependant, Doha a finalement décidé que les agences n’étaient pas pour lui – une chance pour les fans de BAE173!

Juste au cas où cela ne vous impressionnerait pas assez, Doha est connu pour être aussi intelligent que talentueux. De sa sixième année d’école élémentaire à sa deuxième année de collège, la starlette née à Daegu a suivi un programme d’éducation surdoué à l’Université nationale de Kyungpook. Plus tard, il a été élu vice-président de son école!

Réjouissez-vous de ses débuts en BAE173 la semaine prochaine!