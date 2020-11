Rencontrez les pionniers trans qui luttent pour autonomiser la communauté

Fleurs et pancartes après la marche de Black Trans Lives Matter à Londres, juin 2020 (WIktor Szymanowicz / NurPhoto via Getty Images)

Un fait triste mais familier pour les personnes transgenres britanniques est que le Royaume-Uni est un foyer de campagnes transphobes implacables.

Et cela n’a pas été sans succès: la transphobie institutionnelle s’étend des médias et du gouvernement aux écoles, aux hôpitaux et aux rues dans lesquelles nous vivons. En conséquence, la moitié des personnes trans au Royaume-Uni ont peur d’utiliser les toilettes publiques.

La désinformation et les mensonges sur les vies trans sont monnaie courante. Les enfants trans, et les parents qui les soutiennent, sont vilipendés par les chroniqueurs de journaux. Et pour les personnes qui n’ont pas de membre de la famille ou d’ami trans, les médias transphobes sont la principale source d’information sur les droits des trans.

Les militants trans qui luttent pour ces droits luttent également contre la représentation négative des vies trans dans les médias. TransActual UK est l’une de ces organisations, qui a connu une résurgence au cours des six derniers mois sur le dos des déclarations de la chef des égalités conservatrice Liz Truss sur les droits des trans. RoseActualités s’est entretenu avec les organisateurs pour en savoir plus.

Qu’est-ce que TransActual?

TransActual existe depuis plusieurs années maintenant, cherchant à fournir aux communautés trans et non binaires et aux alliés les informations et les outils nécessaires pour lutter contre la transphobie endémique au sein de la société britannique.

Il s’agit d’une organisation exclusivement dirigée par les trans qui s’efforce de mettre en évidence les problèmes, de dissiper les mythes, de responsabiliser les personnes trans et non binaires et, le cas échéant, de les défendre.

À la suite de la tentative de Liz Truss de faire reculer les droits des trans en début d’année, nous avons estimé qu’il était temps d’intensifier nos activités. Nous avons relancé en tant qu’entreprise d’intérêt communautaire en juillet et depuis, nous sommes occupés à recruter, à collecter des fonds et à organiser des campagnes.

Cette année, nous avons fait entendre la voix des personnes trans; animer des ateliers; élargi notre travail en ligne; décideurs politiques éduqués; lancé un projet de reconnaissance non binaire; et bien plus. Au fur et à mesure que notre mission s’est élargie, nos coûts ont augmenté. Votre don peut nous aider à continuer à travailler: https://t.co/hZfDJ6D1vP pic.twitter.com/rGuhwR1aMh – Trans réelle (@TransActualUK) 12 novembre 2020

Après la grande relance, que pouvons-nous espérer voir dans les mois et années à venir?

Plus. Plus de projets. Plus d’action. Plus de tout. Et plus les personnes trans nous soutiennent, plus nous réussirons.

À l’heure actuelle, nous nous concentrons sur les soins de santé, où nous collectons des fonds pour mettre sur pied une initiative visant à améliorer le traitement des personnes trans par les généralistes et à doter les personnes trans des connaissances nécessaires pour savoir ce qu’elles devraient pouvoir attendre de leur médecin généraliste.

Nous travaillons au sein de la communauté non binaire pour développer un manifeste viable autour de la reconnaissance non binaire.

Et nous fournissons une voix communautaire grâce à des recherches qui se concentrent sur les questions intersectionnelles qui sont au cœur de la haine et de la discrimination

Qui sont les gens derrière TransActual?

Les quatre personnes qui prennent la barre en ce moment sont: écrivain et militant de longue date pour les LGBTQI et les droits des femmes, Jane Fae; entrepreneur, politicien et militant de longue date pour les droits des LGBT, Hélène Belcher; la militante des droits des trans et militante syndicale, Chay Brown; et producteur, activiste et écrivain d’émissions radiophoniques sur le racisme, Rico Jacob Chace.

Ensemble, nous constituons une solide base d’expérience et d’enthousiasme qui touche les générations. Mais dire cela reviendrait à sous-estimer le réseau plus large qui nous sous-tend. Nous avons une équipe de bénévoles qui ont été impliqués dans la planification et la priorisation de notre travail, ainsi que dans la gestion quotidienne de l’organisation: beaucoup, beaucoup plus de personnes sont occupées à travailler dans les coulisses des différents projets mentionnés ci-dessus.

«Je fais face à une énorme barrière même en quittant la maison. Quand je sors, j’obtiens «le look». Têtes tournées, regards latéraux. C’est intimidant et effrayant. Je suis dans une ville de marché de taille moyenne dans les Midlands et les gens sont tellement fermés d’esprit. Noisette#transawarenessweek pic.twitter.com/RL1IDXrpb8 – Trans réelle (@TransActualUK) 16 novembre 2020

Quant à savoir pourquoi: le tournant pour nous, comme pour beaucoup d’autres, a été le week-end où il semblait que Liz Truss était sur le point de revenir sur les droits trans. Le niveau de consternation dans la communauté était palpable, et tant de peur circulait.

Et puis, à peu près le lendemain, cela a semblé changer. Les personnes trans qui essayaient de garder la tête baissée et les doigts croisés ont décidé que ça suffisait. Il fallait un vaste effort communautaire pour lutter contre cette haine – et il a donc été décidé de faire passer TransActual au niveau suivant.

Quels sont les principaux défis pour les personnes trans et non binaires vivant actuellement au Royaume-Uni?

La haine: pas seulement dans la rue, mais malheureusement, au gouvernement et dans les médias.

Discrimination: c’est la conséquence de la haine, et aussi du fait que les personnes trans sont encore trop mal comprises.

Z a besoin d’aide pour se remettre du viol et de l’itinérance et ses amis font du financement participatif pour s’assurer qu’elle a les fonds nécessaires pour le faire en toute sécurité tout en étant en mesure de faire la transition.https: //t.co/vYrvLaGASY#FundingSunday pic.twitter.com/ngA1Rjd6z1 – Trans réelle (@TransActualUK) 15 novembre 2020

Santé: si quelqu’un avait posé la question à la communauté trans, que – et non la réforme de la loi sur la reconnaissance du genre – c’est ce qu’il nous fallait réparer. Un soutien décent – et suffisant. Cela couvre l’ensemble des soins de santé, pas seulement les éléments liés à la transition, car trop de gens se sentent exclus dans toutes sortes de domaines. Mais, nous comprenons, cela aurait pu coûter de l’argent: et par conséquent, réformer un processus était une option beaucoup plus facile.

Les personnes transsexuelles noires rencontrent des problèmes spécifiques au Royaume-Uni, comment TransActual les abordera-t-il?

Comme toujours, la première étape pour comprendre une communauté est de les amener à la table et d’amplifier les voix noires! Notre directeur Rico a un héritage jamaïcain et TransActual a toujours assuré la diversité et la représentation dans toutes les discussions, des réunions du conseil aux tables rondes.

La communauté noire dit intersectionnalité, intersectionnalité, intersectionnalité! Être noir et trans / non-binaire / genre non conforme est comparativement plus turbulent dans les communautés noires en raison de l’héritage de l’homophobie et de la transphobie instillé dans leurs communautés pendant le colonialisme.

En conséquence, l’itinérance, la désaveu et la transphobie intériorisée sont endémiques et conduisent naturellement à des cas disproportionnés de dépression et d’anxiété.

La formation continue et le confort sans stress qui l’accompagne sont une rareté relative pour ce groupe démographique et non par manque d’essais. Les contrats zéro heure financièrement risqués et les emplois dans le commerce de détail sont courants, car les environnements professionnels sont toujours en train de se réconcilier avec la simple existence de personnes trans. Ajoutez le racisme et les préjugés en matière de santé liés à la race, tels que des tolérances plus élevées à la douleur, et nous avons une tempête parfaite.

La communauté noire cherche à guérir et à avoir les ressources pour le faire. Des refuges pour sans-abri, une éducation pré-coloniale sur le genre, des séances de thérapie et des espaces sûrs sont nécessaires.

TransActual a reconnu que le premier point de changement est de prouver qu’il y a un problème. Notre enquête sur la voix de la communauté est spécifiquement conçue pour démontrer l’intersectionnalité entre les identités trans et noire, et pour mettre en évidence comment les répondants noirs ont été touchés de manière disproportionnée par COVID.

Avec des statistiques en main, les militants et alliés, des organisations de base aux fonctionnaires, seront au courant et pourront faire campagne pour allouer des ressources là où c’est le plus nécessaire. TransActual lancera plusieurs projets axés uniquement sur l’amplification des voix noires telles que des interviews, des blogs et des sessions de carrière – le but étant d’inspirer confiance dans nos communautés, de sensibiliser davantage d’alliés et, surtout, de créer un avenir en herbe pour ce groupe démographique.

Qu’est-ce que la loi sur la reconnaissance du genre et quel est le problème avec elle? Vous trouverez de nombreuses informations sur notre site Web: https://t.co/G6ZDBlSaBT pic.twitter.com/6qvNRUN6lD – Trans réelle (@TransActualUK) 14 novembre 2020

De qui êtes-vous inspiré et pourquoi?

Nous irons avec Phyllis Akua Opoku-Gyimah – alias Lady Phyll. Elle est un modèle brillant pour la communauté LGBT +, non seulement pour toutes les choses qu’elle a personnellement accomplies, mais du fait que son style de marque implique de favoriser les liens entre différentes communautés et d’encourager le travail en commun.

De l’extérieur, il est trop facile de voir «trans» comme une seule goutte indifférenciée: mais nous sommes une communauté de communautés. Et nous sommes à notre meilleur lorsque nous travaillons ensemble.

À quoi ressemble la libération trans pour vous? Comment saurons-nous que nous y serons?

Vous voulez dire à part quand nous avons transité tous les crocodiles?

En bref, lorsque les personnes trans ne sont plus remarquables, elles ne sont plus considérées comme inhabituelles ou comme sujet de débat.

À bien des égards, cela ne ressemble à rien. Il y aura un soutien autant que nécessaire: un soutien médical plus direct pour les personnes trans binaires, adultes et enfants, un soutien différent pour les personnes non binaires.

Notre ambition pour le monde trans est une acceptation totale: et plus tôt tout le monde conviendra que nous sommes totalement ennuyeux et que «rien à voir ici», mieux c’est. Nous pensons que nous sommes un peu comme des dentistes – essayant toujours de nous assurer que nous ne sommes pas nécessaires.